اعتبرت ألفة يوسف أن القروض البنكية لا تندرج ضمن الربا، مستندة في طرحها إلى اختلاف السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي عن الفترات التي لم تكن فيها البنوك موجودة وكانت المعاملات المالية تتم بين الأفراد.وقالت "الربا وقتها ما ثماش بنوك ، الربا وقتها كان بين افراد وليس بين مؤسسات" مضيفة بأن هناك عديد الفقهاء والشيوخ أقروا بأن القرض البنكي ليس حراما.وقد أثار تصريح ألفة يوسف موجة من التفاعلاتعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن موقفها بشأن القروض البنكية يتعارض مع الأحكام الشرعية وأنها تتناول مسألة دينية دون الاستناد إلى مرجعية علمية مختصة، في حين رأى آخرون أن طرحها مقبول وأن أفكارها تتسم بالتوازن، داعين إلى مقاربة المسائل الدينية والمالية في ضوء التحولات التي يشهدها الواقع المعاصر.