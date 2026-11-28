ردّت عارضة الأزياءعلى الاتهامات التي وجهتها إليها رئيسة جمعية تاج، المنظمة لمسابقة ملكة جمال تونس،، والتي اعتبرت فيها أن البراهمي لا تمثل تونس، وأن لباسها لا يعكس اللباس التقليدي التونسي خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون.وقالت سارة البراهمي:ونشرت البراهمي صورة لها باللباس التقليدي نفسه، ظهرت فيها إلى جانب عايدة عنتر ووزير السياحة الياباني.وكان الزي الذي ظهرت به ممثلة تونس في مسابقة ملكة جمال الكون 2026، سارة البراهمي، خلال فقرة الأزياء الوطنية، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتماد تصميم مستوحى من «تخليلة حمام سوسة»، أحد مكونات اللباس التقليدي النسائي بالجهة، في محاولة لتقديم هذا الموروث في صيغة عصرية تتماشى مع طبيعة العروض الدولية.ولم يقتصر النقاش على شكل الزي أو طريقة تقديمه، بل امتد إلى مدى احترام خصوصية القطعة التقليدية والمحافظة على رموزها ودلالاتها، وسط انتقادات اعتبرت أن تحويلها إلى تصميم قصير لا يعكس قيمتها التراثية، ولا يبرز بالشكل المناسب خصوصية اللباس التقليدي التونسي وتنوعه الجهوي.