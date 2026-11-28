Qui est le rabbin Eliyahu Ouzan ?



Leont vivement condamné l’entrée en Tunisie du rabbin, estimant que cette démarche constitue une provocation à l’égard des sentiments des Tunisiens et va à l’encontre des principes fondamentaux du peuple tunisien, opposé à la normalisation avec Israël et solidaire de la cause palestinienne.Les trois parties signataires du communiqué ont affirmé que l’entrée du rabbin, connu pour son soutien à l’armée israélienne, porte atteinte aux valeurs et aux positions historiques du peuple tunisien opposé au sionisme. Elles y voient également un reniement des sacrifices consentis par les Tunisiens tombés au combat pour défendre la Palestine, ainsi qu’une provocation à l’égard des citoyens qui rejettent l’agression et le génocide perpétrés contre le peuple palestinien.Les signataires ont par ailleurs rejeté les arguments fondés sur la liberté de croyance pour justifier l’entrée de personnalités soutenant l’entité sioniste. Selon eux, de tels arguments risquent d’être exploités pour imposer la normalisation comme un fait accompli, au mépris de la volonté du peuple tunisien et de ses positions clairement exprimées.En conclusion de leur communiqué, les trois parties ont réclamé, réaffirmant leur rejet de toutes les formes de normalisation avec l’entité sioniste.est né en Tunisie. Il a quitté le pays avec sa famille enpour s’installer en France, avant de partir vivre à Jérusalem. Il possède les nationalités française et israélienne.Il fait partie de l’équipe de rabbins de l’associationet est également présenté comme le rabbin de la synagogue « Beit Israël », située dans la ville israélienne de Ra'anana.Il a suscité la controverse à la suite d’activités documentées sur les plateformes de l’association, notamment des visites dans des bases militaires israéliennes et des prêches prononcés devant des soldats de l’armée israélienne. Ses détracteurs considèrent ces pratiques comme une forme de soutien moral à l’institution militaire israélienne.