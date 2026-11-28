من هو الحاخام إيلياهو أوزان؟



أعرب كلّ منعن إدانتهم الشديدة لدخول الحاخامإلى تونس، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل استفزازاً لمشاعر التونسيين وتعارضاً مع ثوابت الشعب التونسي الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية.وأكدت الأطراف الموقعة على البلاغ أن دخول الحاخام المذكور، المعروف بدعمه للجيش الإسرائيلي، يمثل مساساً بالقيم والمواقف التاريخية للشعب التونسي المناهضة للصهيونية، وتنكّراً لتضحيات أبناء الشعب الذين سقطوا في معارك الدفاع عن فلسطين، فضلاً عن كونه استفزازاً لمشاعر التونسيين الرافضين للعدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.كما رفضت الأطراف الموقعة المبررات التي تستند إلى حرية المعتقد لتبرير دخول شخصيات داعمة للكيان الصهيوني، معتبرة أن ذلك قد يُستغل لفرض التطبيع أمراً واقعاً، في تحدٍّ لإرادة الشعب التونسي ومواقفه المعلنة.وفي ختام بيانها، طالبت الأطراف الثلاثة، مجددة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.وُلدفي تونس، وغادر البلاد مع عائلته سنةمتوجهاً إلى فرنسا، قبل أن ينتقل لاحقاً للإقامة في القدس. ويحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، وينشط ضمن فريق حاخامات جمعية، كما يُعرّف به بصفته حاخاماً لكنيس «بيت إسرائيل» في مدينة رعنانا الإسرائيلية. وقد أثار الجدل بسبب أنشطة موثّقة على منصات الجمعية، تضمنت زيارات إلى قواعد عسكرية إسرائيلية وإلقاء مواعظ أمام جنود الجيش الإسرائيلي، وهي ممارسات اعتبرها منتقدوه شكلاً من أشكال الدعم المعنوي للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.