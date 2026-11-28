التيار الشعبي وحركة الشعب والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي يدينون دخول الحاخام إيلياهو أوزان إلى تونس ويطالبون بترحيله
أعرب كلّ من التيار الشعبي وحركة الشعب والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي عن إدانتهم الشديدة لدخول الحاخام إيلياهو أوزان إلى تونس، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل استفزازاً لمشاعر التونسيين وتعارضاً مع ثوابت الشعب التونسي الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية.
وأكدت الأطراف الموقعة على البلاغ أن دخول الحاخام المذكور، المعروف بدعمه للجيش الإسرائيلي، يمثل مساساً بالقيم والمواقف التاريخية للشعب التونسي المناهضة للصهيونية، وتنكّراً لتضحيات أبناء الشعب الذين سقطوا في معارك الدفاع عن فلسطين، فضلاً عن كونه استفزازاً لمشاعر التونسيين الرافضين للعدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
كما رفضت الأطراف الموقعة المبررات التي تستند إلى حرية المعتقد لتبرير دخول شخصيات داعمة للكيان الصهيوني، معتبرة أن ذلك قد يُستغل لفرض التطبيع أمراً واقعاً، في تحدٍّ لإرادة الشعب التونسي ومواقفه المعلنة.
وفي ختام بيانها، طالبت الأطراف الثلاثة بالترحيل الفوري للحاخام إيلياهو أوزان، مجددة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
من هو الحاخام إيلياهو أوزان؟وُلد إيلياهو أوزان في تونس، وغادر البلاد مع عائلته سنة 1965 متوجهاً إلى فرنسا، قبل أن ينتقل لاحقاً للإقامة في القدس. ويحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، وينشط ضمن فريق حاخامات جمعية «توراه بوكس» (Torah-Box)، كما يُعرّف به بصفته حاخاماً لكنيس «بيت إسرائيل» في مدينة رعنانا الإسرائيلية. وقد أثار الجدل بسبب أنشطة موثّقة على منصات الجمعية، تضمنت زيارات إلى قواعد عسكرية إسرائيلية وإلقاء مواعظ أمام جنود الجيش الإسرائيلي، وهي ممارسات اعتبرها منتقدوه شكلاً من أشكال الدعم المعنوي للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت الأطراف الموقعة على البلاغ أن دخول الحاخام المذكور، المعروف بدعمه للجيش الإسرائيلي، يمثل مساساً بالقيم والمواقف التاريخية للشعب التونسي المناهضة للصهيونية، وتنكّراً لتضحيات أبناء الشعب الذين سقطوا في معارك الدفاع عن فلسطين، فضلاً عن كونه استفزازاً لمشاعر التونسيين الرافضين للعدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
كما رفضت الأطراف الموقعة المبررات التي تستند إلى حرية المعتقد لتبرير دخول شخصيات داعمة للكيان الصهيوني، معتبرة أن ذلك قد يُستغل لفرض التطبيع أمراً واقعاً، في تحدٍّ لإرادة الشعب التونسي ومواقفه المعلنة.
وفي ختام بيانها، طالبت الأطراف الثلاثة بالترحيل الفوري للحاخام إيلياهو أوزان، مجددة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
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