قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضاياتأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمالوابنه ومتهمين آخرين، من بينهم إطار أمني سابق وعضو بمكتب حركة النهضة ببن عروس، إلىوكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت خلال شهر ماي الماضي أحكامها فيما يعرف بقضيةوقضت الدائرة الجنائية الابتدائية بسجن رجل الأعمال، وتراوحت الأحكام بينفي حق باقي المتهمين، مع إكساء الأحكام السجنية بالنفاذ العاجل في حق بعض المتهمين المحالين بحالة سراح، من بينهم ابن رجل الأعمال فتحي دمق، والمحالين بحالة فرار على غراروغيرهم.