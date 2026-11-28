تأجيل النظر في قضية فتحي دمق إلى ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال فتحي دمق وابنه ومتهمين آخرين، من بينهم إطار أمني سابق وعضو بمكتب حركة النهضة ببن عروس، إلى شهر ديسمبر القادم.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت خلال شهر ماي الماضي أحكامها فيما يعرف بقضية خلية الرصد والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة.
وقضت الدائرة الجنائية الابتدائية بسجن رجل الأعمال فتحي دمق مدة 38 عاما، وتراوحت الأحكام بين 20 و34 عاما سجنا في حق باقي المتهمين، مع إكساء الأحكام السجنية بالنفاذ العاجل في حق بعض المتهمين المحالين بحالة سراح، من بينهم ابن رجل الأعمال فتحي دمق، والمحالين بحالة فرار على غرار مصطفى خضر وكمال العيفي وغيرهم.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت خلال شهر ماي الماضي أحكامها فيما يعرف بقضية خلية الرصد والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة.
وقضت الدائرة الجنائية الابتدائية بسجن رجل الأعمال فتحي دمق مدة 38 عاما، وتراوحت الأحكام بين 20 و34 عاما سجنا في حق باقي المتهمين، مع إكساء الأحكام السجنية بالنفاذ العاجل في حق بعض المتهمين المحالين بحالة سراح، من بينهم ابن رجل الأعمال فتحي دمق، والمحالين بحالة فرار على غرار مصطفى خضر وكمال العيفي وغيرهم.
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