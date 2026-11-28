المحمدية: كشف ملابسات العثور على جثة شاب بأحد المسالك الفلاحية وإلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي
تمكنت وحدات الحرس الوطني بالمحمدية من كشف ملابسات العثور على جثة شاب، عُثر عليها مجردة من الملابس بأحد المسالك الفلاحية ذات الطابع الجبلي بـالجهة، كما أفضت التحريات إلى إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة.
وتأتي هذه التطورات إثر إذن النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية ببن عروس، في وقت سابق، بـفتح بحث تحقيقي للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، مع إحالة الجثة على مصالح الطب الشرعي لإجراء التشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
وتتواصل الأبحاث الأمنية لاستكمال التحريات وسماع الأطراف المعنية، وكشف بقية تفاصيل الجريمة وحيثياتها، قبل إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه التطورات إثر إذن النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية ببن عروس، في وقت سابق، بـفتح بحث تحقيقي للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، مع إحالة الجثة على مصالح الطب الشرعي لإجراء التشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
وتتواصل الأبحاث الأمنية لاستكمال التحريات وسماع الأطراف المعنية، وكشف بقية تفاصيل الجريمة وحيثياتها، قبل إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة.
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