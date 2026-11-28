الطبيعة من خلفية إلى شخصية روائية



ما الذي يبقى عندما تختفي الأمكنة؟



زُرقة تبحث عن اخضرار



من «نزيف الحجر» إلى «فندق الثعالب»: الكائنات المهمشة تستعيد صوتها



العنف البيئي البطيء: حين تتحول العادة الاجتماعية إلى أداة استنزاف



البحر المتوسط في «شط الرمال»: تداخل مأساة الهجرة والكارثة البيئية



الخيال في مواجهة المناخ: من وصف الكارثة إلى فهم آثارها



نحو أدب أخضر يتجاوز التحذير إلى بناء الوعي



لم تعد الطبيعة في الرواية المعاصرة مجرد خلفية مكانية تتحرك فوقها الشخصيات، بل أصبحت عنصرا فاعلا في تشكيل الأحداث، وشاهدا على التحولات التي تصيب الإنسان ومحيطه، وأحيانا ضحية للعنف والاستنزاف اللذين يمارسهما البشر. هذه العلاقة المتغيرة بين الإنسان والعالم الطبيعي كانت محور الدورة الرابعة لملتقى تونس للرواية العربية، التي احتضنتها مدينة الثقافة الشاذلي القليبي من 11 إلى 14 نوفمبر 2026، تحت شعار «الرواية الخضراء: تمثّلات الواقع وآفاق السرد»، بتنظيم من بيت الرواية.وجمعت الدورة 25 روائيا وناقدا وباحثا، من بينهم 18 مشاركا من بلدان عربية و7 تونسيين، توزعت مداخلاتهم على خمس جلسات تناولت الأسس المفاهيمية للرواية الخضراء، وعلاقتها بالهوية والذاكرة، وجماليات الكتابة الإيكولوجية، وقدرة السرد على تفكيك الأزمات البيئية وتحولاتها الاجتماعية والإنسانية.ولم يكن النقاش منصبّا على استحضار البيئة بوصفها موضوعا أدبيا جديدا فحسب، بل على مساءلة موقعها داخل البناء الروائي، وعلى قدرة الأدب على تحويل التغيرات المناخية والتلوث والتصحر واستنزاف الموارد من معطيات علمية وأرقام مجردة إلى تجارب إنسانية محسوسة، تكشف أثر الكارثة في حياة الأفراد والمجتمعات.في افتتاح الملتقى، أكد مدير بيت الرواية يونس السلطاني أن الأدب البيئي لم يعد ترفا جماليا، بل أصبح ضرورة ثقافية وحضارية تفرضها التحولات المناخية المتسارعة. فالرواية، بما تمتلكه من قدرة على بناء الحكايات واستحضار التجارب الإنسانية، تستطيع أن تحول الأرقام المرتبطة بالجفاف والتلوث وارتفاع درجات الحرارة إلى مصائر بشرية، وأن تكشف ما تتركه هذه الظواهر من آثار في العلاقات الاجتماعية وأنماط العيش والذاكرة المكانية.ودعا السلطاني إلى تحرير الطبيعة من موقع الخلفية الصامتة للأحداث، ومنحها حضورا فاعلا داخل السرد، باعتبارها كائنا يتأثر بالممارسات البشرية ويقاوم آثارها. ومن هذا المنطلق، لا تقتصر وظيفة الرواية الخضراء على التحذير من المخاطر البيئية، بل تتجه إلى إعادة بناء المتخيل الإنساني حول علاقته بالأرض والماء والحيوان وسائر عناصر الطبيعة.وتتقاطع هذه الرؤية مع ما طرحه الروائي السوري هوشنك أوسي، الذي شدد على أن الرواية الخضراء ليست خطابا وعظيا أو مقالا تحذيريا، وإنما نسق أدبي وجمالي يسعى إلى تفكيك المركزية الإنسانية وإعادة النظر في علاقة الإنسان بمحيطه. فالطبيعة، وفق هذا التصور، لا ينبغي أن تظل مجرد ديكور مكاني، بل تتحول إلى شخصية روائية فاعلة، لها قيمتها ومصلحتها وحقها في الوجود، بعيدا عن اختزالها في مجرد مورد يخضع لحاجات البشر.ويعني ذلك تجاوز النظرة التي تضع الإنسان في مركز العالم وتعتبر بقية الكائنات عناصر تابعة له، نحو تصور يقر بأن البشر جزء من منظومة بيئية متكاملة، وأن الاعتداء على عناصرها ينعكس بالضرورة على شروط وجودهم أنفسهم.من أبرز الأسئلة التي أثارها الملتقى علاقة الرواية بالذاكرة البيئية، وما يمكن أن يقدمه السرد لحفظ الأمكنة وأنماط الحياة المهددة بالاختفاء. وفي هذا السياق، رأى الروائي التونسي أيمن الدبوسي أن الكوارث والتحولات البيئية لا تمحو المناظر الطبيعية وحدها، بل تقتلع معها ذاكرة جماعية كاملة، بما تتضمنه من عادات وعلاقات وتفاصيل يومية مرتبطة بالبيت والشارع والشجرة ورائحة التراب.واستشهد الدبوسي بتجربة إبراهيم الكوني، حيث تفرض الصحراء قوانينها وإيقاعها على مصير الإنسان والحيوان، وبعالم جاك لندن في رواية «نداء البرية»، حيث تكشف الطبيعة القاسية هشاشة الإنسان وحدود الحضارة أمام صراع البقاء. وفي الحالتين، لا تكون الطبيعة مجرد إطار للأحداث، بل قوة تسهم في تشكيل مصائر الشخصيات وتحديد مساراتها.ولا تستطيع الرواية، وفق الدبوسي، إيقاف الجفاف أو الحرائق أو زحف الإسمنت، لكنها قادرة على منح العالم المهدد بالاختفاء «ذاكرة ثانية»، تحول دون محوه من الذاكرة الإنسانية بعد زواله من الواقع. وهكذا يصبح السرد وسيلة لحفظ العلاقة بين الإنسان ومحيطه، وتوثيق ما قد تفقده الأجيال القادمة من أمكنة وتجارب.في مداخلته المعنونة بـ«زُرقة تبحث عن اخضرار»، استعاد الروائي الكويتي سعود السنعوسي افتتاحية ثلاثيته «مدينة الطين»، مستحضراً بيئته الأصلية التي التهمتها ألسنة الإسمنت والأبراج الخرسانية. وأوضح أن الكويتي تخلى عن بيئته بمحض إرادته وتحت تأثير «وهم الحداثة»، فركض نحو البيوت الحديثة، تاركاً وراءه بيوته الطينية بكل تفاصيلها وذكرياتها، وقاطعاً صلته بماضيه بشكل مفاجئ. غير أن هذا التحول سرعان ما ولّد لديه شعوراً عميقاً بالندم والذنب لتفريطه في أشيائه الجميلة؛ إذ فرض عليه النمط المعماري الجديد العزلة وقيّد حريته، فغابت الأمكنة الآمنة للعب الأطفال، واختفت الحارة التي تجمع الشيوخ.وتحمل هذه التجربة، في قراءة السنعوسي، مفارقة لافتة: فالإنسان لم يعد مهددا بالطبيعة البرية وحدها، بل أصبح محاصرا أيضا بما صنعته يداه داخل المدينة الحديثة، من طرق سريعة وأبراج ومظاهر عمرانية جديدة ،أدت به الى الخوف والعزلة بدلا من الأمان والتواصل، فبفعل طبيعة الانسان المفرطة في بشريتها ، وجد الإنسان نفسه يواجه ما صنعته يداه.مستشهداودعا السنعوسي إلى الاهتمام بالرواية الخضراء في السياق العربي، معتبرا أن هذا اللون من الكتابة، لا يزال محدود الحضور، رغم تفاقم الأزمات المرتبطة بالتصحر وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة والتلوث. واستحضر في هذا الإطار كتابات الروائي العراقي فهد إسماعيل، التي رأى فيها قدرة على حفظ الذاكرة والشهادة على ما تتركه الحروب وأنانية البشر من دمار بيئي، كما أشار إلى تصور الناقد لورنس بويل للأزمة البيئية باعتبارها أزمة في الخيال أيضا، تستدعي ابتكار طرق جديدة لتصور العلاقة بين الإنسان وعناصر الطبيعة.وقدمت الروائية التونسية، أم الزين بن شيخة قراءة في جماليات الرواية الإيكولوجية، انطلقت فيها من ضرورة توسيع دائرة التعاطف السردي لتشمل الكائنات غير البشرية، فالحيوان يتألم، والحجر يتأثر، والطبيعة ليست محيطا أخرس يمكن استباحته دون عواقب.واستعرضت بن شيخة نماذج روائية عربية وغربية جسدت هذا التحول، من بينها رواية «نزيف الحجر» للكاتب الليبي إبراهيم الكوني، التي اعتبرتها صيحة فزع إزاء أزمة بيئية تتجاوز الإنسان لتشمل الحيوان والجماد، ومجموعة «فندق الثعالب» للكاتب المصري محمد المخزنجي، التي تضم 33 حكاية تستحضر أصوات الحيوانات والحجارة والبحار والأشجار، وترصد تداعيات التلوث النووي والكيميائي والبيولوجي والسمعي والبصري.كما توقفت عند رواية «الغنم تتطلع إلى أعلى» للكاتب البريطاني جون برونر، التي تستشرف الكوارث البيئية والحروب النووية، وتكسر التراتبية التقليدية التي تضع الإنسان في قمة هرم الكائنات وتهمش بقية عناصر الطبيعة.وتخلص بن شيخة إلى أن الأزمة البيئية تقتضي مراجعة التصور الذي يجعل الأرض مجرد مورد للاستغلال، والدعوة إلى صياغة «عقد أدبي» جديد يعيد الاعتبار إلى الطبيعة بوصفها وطنا مشتركا لجميع الكائنات، ويؤسس لعلاقة أكثر عدلا وتوازنا بين الإنسان ومحيطه.لم تقتصر المداخلات على الكوارث البيئية الكبرى أو التحولات المناخية الظاهرة، بل اهتمت أيضا بأشكال التدمير التدريجي التي تحدث في صمت، وتتسلل إلى الحياة اليومية حتى تصبح جزءا من العادات والممارسات الاجتماعية. وقد برز هذا المحور في قراءة الكاتب اليمني مجيب عبد الرحمن الوصابي لرواية «زربة» للروائي عبد الحميد الحسامي، من خلال مفهوم «العنف البيئي البطيء».وتناول الوصابي نبتة "القات" باعتبارها أكثر من محصول زراعي؛ فهي في الرواية ممارسة اجتماعية وطقس يومي وعلامة ثقافية وهوية جماعية. غير أن هذه المكانة الاجتماعية تخفي وجها آخر يتصل باستنزاف الأرض والمياه، خصوصا مع إحلال زراعة القات محل محاصيل تاريخية مثل البن، وما يرافق ذلك من جفاف الآبار والحفر العشوائي وتراجع خصوبة التربة وظهور صراعات حول الموارد المائية.وتكمن المفارقة في أن "القات" يمنح مستهلكه شعورا مؤقتا بالراحة، لكنه يرتبط في الوقت نفسه بممارسات تستنزف الشروط الطبيعية التي تقوم عليها الحياة. وهكذا تتحول العادة إلى جزء من منظومة التدمير، وتكتسب الممارسة التي تضر بالبيئة شرعيتها من تكرارها ومن اندماجها في الهوية الاجتماعية.كما عرّج الوصابي إلى انتقال آثار الأزمة من المحيط الطبيعي إلى جسد الإنسان نفسه، الذي أصبح سجلا حيا للعنف البيئي المتراكم. ومن هنا اكتسبت عبارة «يمضغ وجعه» دلالة تتجاوز الاستهلاك اليومي "للقات"، لتشير إلى تداخل الجسد والطبيعة والثقافة في دورة واحدة من الاستنزاف.وتكشف هذه القراءة أن الأدب يستطيع تجاوز رصد الكارثة بعد وقوعها إلى تفكيك الشروط التي أدت إليها، أي قراءة البئر قبل أن تجف، والعادة قبل أن تتحول إلى مأزق يصعب الخروج منه.وفي السياق نفسه، تناول مجيب الوصابي ظاهرة العنف البيئي البطيء في علاقته بالممارسات الاجتماعية اليومية، مؤكدا أن قوة السرد تكمن في جعل الأضرار التدريجية مرئية للقارئ، وتكشف عن اللاعدالة البيئية التي تتحمل المجتمعات المهمشة نصيبا كبيرا من نتائجها.وقدمت الكاتبة التونسية منية العبيدي قراءة في رواية «شط الرمال» للكاتبة آمنة الرميلي، الصادرة سنة 2000، باعتبارها نموذجا للسرد الذي يربط بين المأساة الإنسانية والتدهور البيئي.ففي هذه الرواية لا يظهر البحر مجرد فضاء جغرافي تجري فيه أحداث الهجرة غير النظامية، بل يتحول إلى فاعل إيكولوجي مأزوم وشاهد على العنف الذي يطال الإنسان والطبيعة معا. وتستحضر الرواية سواحل جرجيس في الجنوب التونسي، حيث تتداخل جثث ضحايا الهجرة مع النفايات البلاستيكية والصناعية، في مشهد يكشف تراجع البيئة البحرية وتحول الشاطئ من فضاء للحياة والتواصل إلى مجال للموت والتلوث.وترى العبيدي أن الرواية تربط بين العنف المسلط على أجساد المهمشين والعنف البطيء الذي تتعرض له عناصر الطبيعة، معتبرة أن مأساة الهجرة لا يمكن فصلها عن الأزمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بها. فالاختلال الذي يصيب البحر والساحل لا يبقى محصورا في المجال الطبيعي، بل يمتد إلى حياة السكان وذاكرتهم ومصادر رزقهم.وتبرز الرواية، وفق هذه القراءة، تراجعا في الثروة السمكية وتلوثا متزايدا للمياه، حتى أنّ شباك الصيد ، أصبحت تعود محمّلة بالأكياس البلاستيكية والعلب المعدنية عوضا عن السمك. ويغدو البحر بذلك شاهدا على تداخل الكارثة البيئية والإنسانية، وعلى غياب العدالة في الفضاء المتوسطي.وتتجاوز هذه المقاربة التعامل مع الهجرة بوصفها ظاهرة اجتماعية منفصلة، لتقرأها ضمن مشهد أوسع من التدهور البيئي والاستغلال الاقتصادي، حيث تتقاطع هشاشة الإنسان مع هشاشة المكان الذي يعيش فيه.أما الكاتب السوداني طارق الطيب، فقد ركز على دور الأدب في تربية الوعي البيئي عبر الخيال، معتبرا أن الرواية قادرة على جعل القارئ يستوعب آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري من خلال التجربة الإنسانية، لا عبر الأرقام والمعلومات العلمية وحدها.وأشار الطيب إلى أن روايات المناخ في الأدب العربي لا تزال محدودة، وأن بعضها يكتفي بالإدانة الأخلاقية للكوارث دون التعمق في أسبابها وآثارها النفسية والاجتماعية. وفي المقابل، يشهد الأدب الغربي توسعا في هذا المجال، حيث أصبحت الرواية المناخية تتابع مصائر الأفراد والعلاقات الإنسانية في ظل الكوارث، وتستكشف ردود الفعل المختلفة بين الإنكار والخوف والغضب والبحث عن النجاة.واستشهد برواية «حتى لو انتهى كل شيء» للكاتب والصحفي السويدي "ينس ليلستراند"، التي تدور أحداثها خلال موجة حر شديدة في السويد، تتسبب في حرائق غابات واسعة وتحول بعض المصطافين إلى لاجئين مناخيين. ولا يركز العمل على الدمار الطبيعي وحده، بل يتابع أيضا الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي ترافق الكارثة، من انهيار العلاقات الزوجية إلى ارتباك تفاصيل الحياة اليومية.ويرى الطيب أن أهمية هذا النوع من الكتابة تكمن في قدرته على الانتقال بالقارئ من التسلية إلى بناء وعي فردي يمكن أن يتحول تدريجيا إلى وعي جماعي، بما يعزز الاستعداد لفهم المخاطر البيئية والتعامل معها بعيدا عن الإنكار أو التهويل.أظهرت المداخلات، على اختلاف نماذجها ومقارباتها، أن الرواية الخضراء لا تختزل في موضوعات الطبيعة أو وصف الكوارث المناخية، بل تمثل تحولا في طريقة بناء الحكاية وفي تصور موقع الإنسان داخل العالم. فالطبيعة تصبح شخصية فاعلة، والذاكرة البيئية جزءا من الذاكرة الإنسانية، والعنف الذي يصيب الأرض يتداخل مع العنف الذي يطال الأجساد والمجتمعات.وفي ختام أعمال الملتقى، صدرت توصيات تدعو إلى تشجيع الروائيين والأدباء الشباب على خوض تجربة الكتابة البيئية، وتوظيف السرد في ترسيخ ثقافة الاستدامة وحماية الطبيعة. كما دعت إلى تطوير مناهج النقد البيئي ومواكبة التحولات التي يعرفها هذا المجال، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والهيئات البيئية لإطلاق جوائز أدبية ومبادرات نشر تهتم بالأدب الأخضر، مع إيلاء الناشئة اهتماما خاصا.وتتقاطع هذه التوصيات مع الرهان الذي طرحه المشاركون حول ضرورة تجاوز التعامل مع البيئة باعتبارها ملفا علميا أو تقنيا منفصلا عن الثقافة. فالأدب لا يستطيع وحده وقف التصحر أو الحد من التلوث، لكنه يملك القدرة على جعل آثار هذه الأزمات مرئية ومحسوسة، وعلى إعادة بناء علاقة الإنسان بمحيطه من خلال الخيال والذاكرة والتعاطف.وبذلك يفتح ملتقى تونس للرواية العربية بابا أمام نقاش أدبي ونقدي يتجاوز حدود التصنيف، ليطرح سؤالا جوهريا حول مسؤولية الكتابة في زمن تتعرض فيه شروط الحياة نفسها للتهديد: كيف يمكن للرواية أن تحفظ ما يختفي، وأن تمنح صوتا لمن لا صوت له، وأن تجعل حماية الطبيعة جزءا من الوعي الإنساني اليومي؟