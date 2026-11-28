27 août : Mélenchon déclare que la France entrera en récession si on augmente pas les salaires, rires des patrons



27 novembre : l'INSEE annonce la récession. https://t.co/6yIqa9ZGRA — Elodie Dvt (@Elo_Dvt87) November 27, 2026

S&P تحوّل النظرة المستقبلية إلى سلبية



انكماش اقتصادي وضغوط على القدرة الشرائية



عاد تصريح زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون، الذي حذّر خلال شهر أوت الماضي من خطر دخول فرنسا في حالة ركود اقتصادي في حال عدم الترفيع في الأجور، إلى الواجهة، بالتزامن مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (S&P Global Ratings) تحويل النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي الفرنسي من مستقرة إلى سلبية، في ظل تزايد الضغوط على المالية العمومية وضعف آفاق النمو الاقتصادي.وكان ميلونشون قد وجّه، يوم 27 أوت 2026، تحذيرا إلى رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، خلال مناظرة جمعت عددا من المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، ونظمتها منظمة أرباب العمل الفرنسية «ميديف» في ملعب رولان غاروس بباريس.وقال ميلونشون مخاطبا أصحاب المؤسسات: «أحذّركم: إن ميزانية لوكورنو، مضافا إليها التضخم الغذائي، ومن دون الترفيع في الأجور، ستدفع فرنسا إلى الركود الاقتصادي».ودعا زعيم «فرنسا الأبية» المؤسسات إلى زيادة الأجور، مع التشديد على ضرورة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون (SMIC)، معتبرا أن المحافظة على القدرة الشرائية للأسر ودعم الاستهلاك يمثلان عنصرين أساسيين لتنشيط الاقتصاد وتفادي تراجع النشاط الاقتصادي.وأثار موقفه ردود فعل داخل قاعة النقاش، حيث ضحك عدد من الحاضرين عند مطالبته بالترفيع في الأجور، ليرد عليهم قائلا: «إذا لم ترفعوا الأجور، فلن تضحكوا طويلا، لأنكم ستواجهون الركود».وكان ميلونشون يربط في مداخلته بين الضغوط التي تتعرض لها القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والسياسات المالية للحكومة، محذرا من أن استمرار ضعف الأجور قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والطلب الداخلي، بما يزيد من صعوبات الاقتصاد الفرنسي.وبعد نحو ثلاثة أشهر من تصريحات ميلونشون، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» يوم 27 نوفمبر 2026 تعديل النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية السيادية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على التصنيف طويل الأجل عند مستوى «A+» والتصنيف قصير الأجل عند مستوى «A-1».وأرجعت الوكالة قرارها إلى تزايد الدين العام، وضعف آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع كلفة الاقتراض، وهي عوامل تجعل مهمة الحكومة أكثر صعوبة في تقليص عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى المالية العمومية.وتتوقع الوكالة استمرار الضغوط على عجز الميزانية الفرنسية، الذي قد يبلغ 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، في ظل ضعف النمو وغياب إجراءات إضافية كافية لضبط الإنفاق العام.كما حذّرت من أن استمرار الاستقطاب والتجزئة السياسية، حتى بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2027، قد يعرقل تنفيذ إجراءات تقليص العجز والإصلاحات الضرورية لدعم النمو الاقتصادي والحد من ارتفاع نسبة الدين العام.وشددت الوكالة على أن تثبيت التصنيف عند مستوى «A+» لا يعني استبعاد إمكانية خفضه مستقبلا، إذ إن اعتماد نظرة مستقبلية سلبية يعكس وجود مخاطر متزايدة قد تدفعها إلى مراجعة التصنيف في اتجاه التخفيض إذا لم تتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية.وتزامن قرار وكالة التصنيف مع صدور بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، التي أظهرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026 بنسبة 0.2 بالمائة، وفق التقديرات التفصيلية المحيّنة الصادرة يوم 27 نوفمبر، بعد استقرار النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني.وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل أيضا انكماشا بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، في حين لم يحقق نموا خلال الثلاثي الثاني، وهو ما يعكس هشاشة النشاط الاقتصادي وتواصل الصعوبات التي تواجه الاستثمار والإنتاج.وفي المقابل، سجلت القدرة الشرائية للأسر، محسوبة وفق وحدات الاستهلاك، تحسنا بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث، بعد تراجعها بنسبة 0.5 بالمائة في الثلاثي الثاني، فيما ارتفع الاستهلاك الأسري بنسبة 0.3 بالمائة.وتعيد هذه المؤشرات إلى الواجهة النقاش الذي أثاره ميلونشون في أوت الماضي بشأن العلاقة بين الأجور والقدرة الشرائية والاستهلاك والنمو الاقتصادي، وإن كان قرار وكالة التصنيف يستند إلى مجموعة أوسع من العوامل، وفي مقدمتها الدين العام والعجز المالي وكلفة الاقتراض والمخاطر السياسية.