كأس الكونفدرالية الإفريقية: النادي الصفاقسي يستهدف أول انتصار رغم الغيابات
يتطلع النادي الصفاقسي، لدى استضافته الأحد بـملعب الطيب المهيري انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً، نادي بلاك بولز الموزمبيقي، لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة لـكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى كسب العلامة الكاملة وتحقيق انطلاقة موفقة في المسابقة القارية.
ويعوّل فريق عاصمة الجنوب على خبرته الطويلة في هذه المسابقة التي سبق له التتويج بلقبها في ثلاث مناسبات أعوام 2007 و2008 و2013، واستثمار هذا الإرث العريق من أجل العودة إلى منصة التتويج القاري.
الغيابات المؤثرةوتكتسي المواجهة أهمية مضاعفة باعتبار أن الفريق سيخوضها محروماً من خدمات عدد من ركائزه الأساسية بسبب الإصابة، على غرار هشام بكار ولؤي الترايعي ووليد ذويب ومؤمن الرحماني وريان الدربالي، فضلاً عن الشكوك التي تحوم حول مشاركة الحارس أيمن دحمان.
مجموعة قويةوتزداد أهمية حصد النقاط الثلاث بالنظر إلى قوة المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب وريال باماكو المالي، والتي تُصنّف حسب الملاحظين من بين أقوى مجموعات المسابقة.
وسيكون لـانتصار ممثل كرة القدم التونسية الوحيد في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب انسحاب الترجي الجرجيسي من الدور التمهيدي الثاني، مفعول إيجابي كبير على بقية مشواره.
مسار الفريقينوكان النادي الصفاقسي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تجاوزه في الدور التمهيدي الأول شوتينغ ستارز النيجيري بحصيلة 2 – 1 (هزيمة 0 – 1 ذهاباً في نيجيريا وفوز 2 – 0 إياباً في صفاقس)، وفي الدور التمهيدي الثاني أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بنتيجة إجمالية 2 – 1.
أما نادي بلاك بولز الموزمبيقي، فقد بلغ دور المجموعات بعد تخطيه في الدور التمهيدي الأول أتوميك نغومي من جزر القمر بحصيلة 1 – 0، وفي الدور التمهيدي الثاني رايون سبور الرواندي بحصيلة 4 – 2.
هذا وستُقام المباراة بإدارة الحكم الغامبي عبد الله جاميه.
ويعوّل فريق عاصمة الجنوب على خبرته الطويلة في هذه المسابقة التي سبق له التتويج بلقبها في ثلاث مناسبات أعوام 2007 و2008 و2013، واستثمار هذا الإرث العريق من أجل العودة إلى منصة التتويج القاري.
الغيابات المؤثرةوتكتسي المواجهة أهمية مضاعفة باعتبار أن الفريق سيخوضها محروماً من خدمات عدد من ركائزه الأساسية بسبب الإصابة، على غرار هشام بكار ولؤي الترايعي ووليد ذويب ومؤمن الرحماني وريان الدربالي، فضلاً عن الشكوك التي تحوم حول مشاركة الحارس أيمن دحمان.
مجموعة قويةوتزداد أهمية حصد النقاط الثلاث بالنظر إلى قوة المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب وريال باماكو المالي، والتي تُصنّف حسب الملاحظين من بين أقوى مجموعات المسابقة.
وسيكون لـانتصار ممثل كرة القدم التونسية الوحيد في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب انسحاب الترجي الجرجيسي من الدور التمهيدي الثاني، مفعول إيجابي كبير على بقية مشواره.
مسار الفريقينوكان النادي الصفاقسي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تجاوزه في الدور التمهيدي الأول شوتينغ ستارز النيجيري بحصيلة 2 – 1 (هزيمة 0 – 1 ذهاباً في نيجيريا وفوز 2 – 0 إياباً في صفاقس)، وفي الدور التمهيدي الثاني أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بنتيجة إجمالية 2 – 1.
أما نادي بلاك بولز الموزمبيقي، فقد بلغ دور المجموعات بعد تخطيه في الدور التمهيدي الأول أتوميك نغومي من جزر القمر بحصيلة 1 – 0، وفي الدور التمهيدي الثاني رايون سبور الرواندي بحصيلة 4 – 2.
هذا وستُقام المباراة بإدارة الحكم الغامبي عبد الله جاميه.
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