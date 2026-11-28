الغيابات المؤثرة



مجموعة قوية



مسار الفريقين



يتطلع، لدى استضافتهبـانطلاقاً من الساعة، لحسابمن منافساتلـلكرة القدم، إلىوتحقيقفيويعوّلعلىفي هذهالتي سبق له التتويج بلقبها فيأعوام، واستثمار هذامن أجلوتكتسيأهمية مضاعفة باعتبار أنسيخوضها محروماً من خدمات عدد منبسبب، على غرار، فضلاً عنالتي تحوم حول مشاركةوتزداد أهميةبالنظر إلىالتي تضم أيضاً، والتي تُصنّف حسبمن بينوسيكون لـممثلفي، عقبمنكبير على بقيةوكانقد تأهل إلىبعد تجاوزه فيبحصيلة(هزيمةذهاباً فيوفوزإياباً في)، وفيبنتيجة إجماليةأما، فقد بلغبعد تخطيه فيمنبحصيلة، وفيبحصيلةهذا وستُقامبإدارة