المروج: القبض على شاب اقتحم فرعاً بنكياً وافتكّ جراية كهل بقيمة 600 دينار
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروجات من إلقاء القبض على شاب تورّط في اقتحام فرع بنكي وافتكاك جراية من كهل مباشرةً إثر تسلّمها من قابض الفرع البنكي.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه دخل فرعاً بنكياً تابعاً لـبنك خاص بالمروج الثالث، وكان مغطى الرأس، وظلّ ماكثاً بإحدى زوايا الفرع البنكي.
تفاصيل الواقعةورصد تقدّم الكهل من القابض لـتسلّم جرايته، ومباشرةً إثر تسلّمه المبلغ المالي وقدره 600 دينار، باغته المظنون فيه من الخلف وافتكّ منه جرايته ولاذ بـالفرار.
وبتعهّد أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروجات بـالبحث في ملابسات الواقعة، وإثر تحريات مكثفة تمكنوا في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المظنون فيه وإلقاء القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة البحث.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه دخل فرعاً بنكياً تابعاً لـبنك خاص بالمروج الثالث، وكان مغطى الرأس، وظلّ ماكثاً بإحدى زوايا الفرع البنكي.
تفاصيل الواقعةورصد تقدّم الكهل من القابض لـتسلّم جرايته، ومباشرةً إثر تسلّمه المبلغ المالي وقدره 600 دينار، باغته المظنون فيه من الخلف وافتكّ منه جرايته ولاذ بـالفرار.
وبتعهّد أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروجات بـالبحث في ملابسات الواقعة، وإثر تحريات مكثفة تمكنوا في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المظنون فيه وإلقاء القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة البحث.
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