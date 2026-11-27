جربة ومدنين في صدارة الجهات الممطرة



أمطار محتملة بالشمال والسواحل.. والوسط أقل حظا



تراجع ملحوظ في درجات الحرارة



منخفض جوي جديد محتمل بداية من ديسمبر



أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، عامر بحبة، أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد منذ يوم أمس ساهم في نزول كميات طيبة من الأمطار بعدد من الولايات، مشيرا إلى تواصل الأجواء الممطرة خلال الليلة القادمة ويوم غد السبت، خاصة بالجنوب الشرقي، مع إمكانية تسجيل تقلبات جوية جديدة خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل.وأوضح بحبة، في مداخلة ببرنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة الديوان، الذي تقدمه هدى الورغمي، أن كميات الأمطار المسجلة خلال الليلة الماضية تراوحت بين 10 و22 مليمترا في عدد من الجهات، من بينها القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وزغوان وسليانة والكاف وتونس ونابل.وأضاف أن بعض المحطات سجلت أكثر من 20 مليمترا، فيما تجاوزت الكميات في مناطق أخرى 10 و15 مليمترا.وبخصوص الأمطار المسجلة اليوم، أفاد الخبير بأن الجنوب الشرقي كان الأكثر تأثرا بالتقلبات، وخاصة ولاية مدنين، حيث بلغت الكميات المسجلة في إحدى محطات الرصد التابعة للمرصد التونسي للطقس والمناخ بجربة حوالي 40 مليمترا.وأشار إلى نزول الأمطار بعدد من مناطق الجزيرة، من بينها ميدون وحومة السوق، فضلا عن تسجيل أمطار غزيرة بمنطقة سيدي مخلوف، مع إمكانية تسجيل كميات أخرى بسواحل مدنين وخليج بوغرارة وجرجيس، وكذلك بعض مناطق ولاية قابس.وتوقع بحبة تواصل نزول الأمطار خلال الليلة القادمة وإلى غاية صباح غد السبت، خاصة بولاية مدنين وتطاوين وقابس، موضحا أن كتلة من السحب الممطرة تتمركز حاليا بخليج قابس، وأن الجزء الأهم منها يوجد فوق البحر، مع إمكانية امتداد بعض الأمطار إلى السواحل التونسية.وبالنسبة إلى بقية الجهات، أشار المتحدث إلى إمكانية نزول بعض الأمطار على سواحل صفاقس، مع فرص أفضل بجزيرة قرقنة، بالنظر إلى تمركز السحب الممطرة بخليج قابس.كما ينتظر أن تشمل أمطار محلية خلال الليلة القادمة ويوم غد السبت السواحل الشمالية، وخاصة ولايات باجة وجندوبة وبنزرت، مع إمكانية امتدادها إلى مناطق من تونس ونابل.وأوضح أن الكميات المنتظرة بالشمال ستكون عموما ضعيفة إلى متوسطة، وقد تكون طيبة نسبيا ببعض المناطق الساحلية القصوى، في حين تبقى فرص الأمطار بالوسط التونسي محدودة نسبيا.وأضاف أن المنخفض الجوي سيتحرك تدريجيا من الغرب نحو الشرق، في اتجاه السواحل الليبية وجنوب اليونان وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث من المنتظر أن يتعزز تأثيره لاحقا على مناطق من شرق المتوسط.وبالنسبة إلى يوم الأحد، توقع تسجيل بقايا من الأمطار، مع تراجع تدريجي في تأثير المنخفض الجوي على تونس.وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة، أكد بحبة تسجيل تراجع ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت درجات حرارة بلغت مستويات ثلاثينية، مشيرا إلى أن الحرارة القصوى أصبحت اليوم دون 20 درجة في أغلب المناطق، بل نزلت دون 15 درجة ببعض الجهات المرتفعة.وأشار إلى أن الحرارة القصوى في تالة تراوحت بين 11 و12 درجة، في حين سجلت السواحل الشرقية درجات تتراوح بين 18 و19 درجة، مع توقع تواصل الأجواء المعتدلة إلى الباردة نسبيا خلال الأيام القادمة، خاصة في الصباح والليل.وأضاف أن درجات الحرارة الدنيا قد تنخفض إلى حدود 5 و6 و7 درجات ببعض المناطق، وخاصة المرتفعات الغربية.وبخصوص الثلوج التي تم تسجيلها بعدد من المرتفعات الجزائرية، أوضح الخبير أنها شملت مناطق من شرق الجزائر، على غرار مرتفعات تيكجدة والشريعة، مؤكدا أن هذه التساقطات الثلجية لا تعني أن الثلوج قريبة من تونس، باعتبار أن المناطق المعنية تقع بعيدا عن الحدود التونسية.وعن التوقعات الجوية على المدى المتوسط، أفاد بحبة بأن النماذج المناخية تشير إلى إمكانية وصول منخفض جوي جديد من شرق أوروبا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل، وخاصة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.وأوضح أن هذا المنخفض قد يجلب كميات إضافية من الأمطار إلى تونس خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع المقبل وبداية الأسبوع الذي يليه، أي خلال العشرية الأولى من شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن قوة هذه التقلبات وكميات الأمطار المنتظرة ما تزال غير واضحة، وتحتاج إلى متابعة التحديثات القادمة للنماذج الجوية.وأكد الخبير أهمية تواصل نزول الأمطار خلال هذه الفترة، بالنظر إلى انعكاساتها على القطاع الفلاحي والزراعات الكبرى، معربا عن الأمل في أن تتعزز الكميات المسجلة خلال الأيام القادمة.