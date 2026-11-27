الذبح خارج المسالك القانونية وغياب الختم البيطري



خطورة المرض وإتلاف كامل المحجوزات



دعوة إلى اقتناء اللحوم من محلات خاضعة للمراقبة



أكدت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف، منى حمداني، حجز 333 كيلوغراما من اللحوم الحمراء المصابة بداء سل الأبقار، داخل محل لبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها والشواء بإحدى معتمديات الولاية، مشيرة إلى أن كامل الكمية حُجزت قبل وصولها إلى المستهلك.وأوضحت حمداني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة الديوان، الذي تقدمه هدى الورغمي، أن العملية جاءت إثر ورود معلومة إلى الإدارة الجهوية للهيئة، تم التعامل معها بصفة عاجلة، من خلال التنقل إلى المحل وإجراء المعاينات والمراقبة الصحية البيطرية اللازمة.وبيّنت أن المحل كان ينشط في بيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها، إضافة إلى تقديم خدمات الشواء، وأن اللحوم المحجوزة لم تمر عبر المسالك القانونية للذبح والمراقبة البيطرية، كما لم تكن تحمل الختم الصحي للطبيب البيطري الذي يثبت سلامتها.وأضافت أن المعاينة التي أجرتها الطبيبة البيطرية التابعة للإدارة الجهوية كشفت عن علامات واضحة لإصابة الذبيحة بمرض سل الأبقار، وقد ظهرت هذه العلامات على مستوى اللحوم والرأس والأمعاء والكبد والقلب.وأكدت أن كامل الكمية، المقدرة بـ333 كيلوغراما، كانت لا تزال موجودة بالمحل عند تدخل أعوان الهيئة، ولم يقع ترويجها، وهو ما حال دون وصولها إلى المستهلكين.وحذرت حمداني من خطورة استهلاك اللحوم المصابة بسل الأبقار، موضحة أن البكتيريا المسببة للمرض يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، خاصة عند استهلاك اللحوم التي لم يقع طهيها جيدا.وأشارت إلى أنه تم حجز كامل الكمية طبقا للقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، واستكمال الإجراءات القانونية والحصول على الإذن بإتلافها، ثم التخلص منها عن طريق الردم واستعمال الجير، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.كما أوضحت أن صاحب المحل لم يقدم المعطيات اللازمة التي تسمح بتحديد مصدر الذبيحة وتتبع مسارها، وهو ما يبرز، وفق تصريحها، خطورة التعامل مع اللحوم مجهولة المصدر والبعيدة عن منظومة المراقبة الصحية.وثمّنت المتحدثة سرعة تدخل أعوان الهيئة والمصالح الأمنية وفرقة الحرس البلدي بالكاف، مؤكدة أن مختلف الأطراف تعاونت لإتمام إجراءات الحجز والإتلاف.ودعت المنسقة الجهوية المستهلكين إلى اقتناء اللحوم من المحلات المنظمة والخاضعة للمراقبة الصحية البيطرية، والتثبت من وجود الختم الصحي للطبيب البيطري، باعتباره مؤشرا على خضوع الذبيحة للفحص والمراقبة.وبخصوص إمكانية التعرف على اللحوم المصابة، أوضحت أن الأطباء البياطرة المختصين هم الأقدر على معاينة العلامات وتحديد طبيعة الإصابة، داعية المواطنين إلى الاستعانة بالمصالح البيطرية عند وجود أي شك، وعدم الاعتماد على التقدير الشخصي.كما شددت على أهمية إبلاغ الهيئة عن أي تجاوزات أو شبهات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، معتبرة أن المستهلك شريك في جهود الرقابة وحماية الصحة العامة.