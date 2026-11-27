إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين في قضية تعنيف الكوميدي العربي المازني
قرر قاضي التحقيق الثالث بـالمحكمة الابتدائية بتونس 2، اليوم، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المتهم بالاعتداء بالعنف على الكوميدي العربي المازني، كما قرر أيضاً إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صديق العربي المازني.
وذلك في انتظار استكمال الأبحاث وصدور نتائج التساخير المتعلقة بـكاميرا مراقبة قريبة من مسرح الواقعة، وأيضاً لانتظار التساخير الطبية المتعلقة بـالحالة الصحية لـلعربي المازني.
وتأتي هذه القرارات القضائية على خلفية واقعة الاعتداء التي طالت الكوميدي، حيث تعهدت الجهات المختصة بـالبحث والتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة، استناداً إلى المعطيات الأولية والتقارير التي ستُرفع إلى قاضي التحقيق.
ومن المنتظر أن تواصل النيابة العمومية وقاضي التحقيق متابعة الملف فور ورود نتائج الفحوصات الطبية والمعاينات الفنية، لاتخاذ ما يتعين قانوناً في شأن المتهم وفقاً لـمقتضيات القانون الجاري به العمل.
وذلك في انتظار استكمال الأبحاث وصدور نتائج التساخير المتعلقة بـكاميرا مراقبة قريبة من مسرح الواقعة، وأيضاً لانتظار التساخير الطبية المتعلقة بـالحالة الصحية لـلعربي المازني.
وتأتي هذه القرارات القضائية على خلفية واقعة الاعتداء التي طالت الكوميدي، حيث تعهدت الجهات المختصة بـالبحث والتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة، استناداً إلى المعطيات الأولية والتقارير التي ستُرفع إلى قاضي التحقيق.
ومن المنتظر أن تواصل النيابة العمومية وقاضي التحقيق متابعة الملف فور ورود نتائج الفحوصات الطبية والمعاينات الفنية، لاتخاذ ما يتعين قانوناً في شأن المتهم وفقاً لـمقتضيات القانون الجاري به العمل.
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