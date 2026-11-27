قرربـ، اليوم، إصدارفي حقعلى، كما قرر أيضاً إصدارفي حقوذلك في انتظاروصدورالمتعلقة بـقريبة من، وأيضاً لانتظارالمتعلقة بـلـوتأتي هذهعلى خلفيةالتي طالت، حيث تعهدتبـفيوتحديدبدقة، استناداً إلىالتي ستُرفع إلىومن المنتظر أن تواصلمتابعةفور ورود، لاتخاذ ما يتعين قانوناً في شأنوفقاً لـالجاري به العمل.