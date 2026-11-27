Communiqué de Presse -

478ème place mondiale



Un engagement de longue date





figure dans lede, unqui met en lumière lesdans leuret leur engagement en faveur de l'. Il évalue notamment leurs initiatives d', d', deet deavec les. L'opérateur est laà faire partie desdans le cadre de cette édition.Avec unese positionneet. C'est également laaux côtés du, qui occupe laCette reconnaissance reflète l'engagement de longue date d'en faveur de l'et de l'. Cet engagement se concrétise à travers l'écosystèmedédié à la, à l'et à l', et notamment ses, l', qui soutient leset favorise leursavec, seset le- Le, qui accompagne et récompense lesEn soutenant lescontribue à faire émerger deset à transformer lesenpour l'