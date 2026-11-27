Des amendes dépassant 500 millions de dinars



Des prêts bancaires accordés sans garanties réelles



La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné, en première instance et en présence des prévenus, l’homme d’affaires, dans une affaire portant sur l’obtention d’importants prêts auprès d’une banque publique, à son profit et au bénéfice de sociétés qui lui sont affiliées.La chambre a également condamné neuf autres prévenus à des peines allant de deux à dix ans de prison. Parmi eux figurent un prévenu détenu aux côtés de Maher Chaabane, d’autres comparaissant en liberté, ainsi que deux prévenus jugés en état de fuite.Les personnes condamnées comprennent notamment des responsables et des cadres bancaires de l’établissement public concerné.Le tribunal a également infligé aux prévenus des amendes financières cumulées dépassant, dont le paiement devra être assuré solidairement entre eux.L’affaire porte sur l’octroi de prêts bancaires à Maher Chaabane et à plusieurs sociétés qui lui sont affiliées, dans un contexte marqué par des soupçons concernant les conditions d’attribution de ces crédits, les facilités qui les ont accompagnés et la disponibilité des garanties nécessaires.Le dossier concerne des soupçons de blanchiment d’argent par l’exploitation des facilités liées aux spécificités de l’activité professionnelle et de la fonction. Il porte également sur l’exploitation de la qualité d’agent public ou assimilé, ou de dirigeant ou membre d’une société à participation publique directe ou indirecte, dans le but d’obtenir indûment un avantage pour soi-même ou pour autrui et de porter préjudice à l’administration.L’affaire remonte à des investigations confiées par le ministère public près le Pôle judiciaire économique et financier à l’Unité nationale d’investigation dans les crimes financiers complexes d’El Gorjani. Elles portent sur l’octroi, par une banque publique, de prêts à l’homme d’affaires Maher Chaabane sans garanties réelles, selon les éléments figurant dans le dossier.