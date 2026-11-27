La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné, en première instance, l’ancien ministre des Technologies de l’information et de la Communication,, à, assortis de l’exécution immédiate.Il est poursuivi dans une affaire portant sur l’exploitation de sa qualité de fonctionnaire public en vue d’obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage indu et de porter préjudice à l’administration.Dans la même affaire, la chambre criminelle a condamné àun homme d’affaires opérant dans le secteur de la grande distribution, ainsi qu’au paiement d’amendes financières. Cette condamnation est liée à un contrat conclu par une société dirigée par l’homme d’affaires.La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis avait décidé de renvoyer l’homme d’affaires, qui comparaissait en liberté, ainsi que l’ancien ministre des Technologies de l’information et de la Communication, poursuivi en état de fuite, devant la chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière, pour les chefs d’accusation précités.