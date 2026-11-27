«أنا ولد تونسي».. سفير يتحدث باللهجة التونسية ويعبر عن حبه للبلاد



العربية والأزهر وابن خلدون.. مسيرة فكرية وراء إتقانه اللغة



تونس وإندونيسيا.. صداقة تعود إلى عهد بورقيبة وسوكارنو



400 طالب إندونيسي في الجامعات التونسية ومنح دراسية للتونسيين



التعاون الاقتصادي.. إندونيسيا تراهن على الاقتصاد والتجارة والرقمنة



تأسيس شركة في 15 دقيقة.. إندونيسيا تفتح المجال أمام المبادرة الاقتصادية



إندونيسيا.. كيف نجحت في توحيد آلاف الجزر ومئات الثقافات؟



لماذا تنقل إندونيسيا عاصمتها من جاكرتا إلى «نوسانتارا»؟



مليون سائح إندونيسي إلى تونس.. هدف يطمح السفير إلى تحقيقه



السفير يعشق السمك والكسكسي.. ويطبخ الأكلات التونسية لضيوفه



الأغنية التونسية والعربية حاضرة في ذاكرة السفير



طفولة صعبة ورسالة من الأب.. «انظر إلى البحر»



لماذا اختار تونس سفيراً من بين السعودية وإسبانيا وكازاخستان؟



«الدبلوماسية يجب أن تقوم على الصداقة وليس المصالح فقط»



عبّر سفير جمهورية إندونيسيا لدى تونس، زهيري مصراوي، عن اعتزازه بالعلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً أن تونس تحتل مكانة خاصة لديه، وأن سنوات إقامته بها من أجمل فترات حياته خارج إندونيسيا.وكشف السفير، خلال استضافته في برنامج «ناس الديوان» على إذاعة ديوان أف أم، الذي تقدمه سماح مفتاح، عن جوانب من تجربته الشخصية وعلاقته بتونس وثقافتها، متحدثاً عن الجذور التاريخية للعلاقات التونسية الإندونيسية، وآفاق التعاون الاقتصادي والسياحي والتعليمي، فضلاً عن خصوصية التجربة الإندونيسية في إدارة التنوع العرقي والديني واللغوي وتوحيد آلاف الجزر تحت راية وطنية واحدة.وتناول الحوار أيضاً علاقته باللغة العربية والفكر العربي والإسلامي، وشغفه بالفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون، وحبه للمطبخ التونسي، وخاصة السمك والكسكسي، إلى جانب اهتمامه بالموسيقى والأغنية العربية.استهل السفير زهيري مصراوي الحوار بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، موجهاً تحية إلى مستمعي الإذاعة، ومؤكداً حبه الكبير لتونس والتونسيين.ولم يخف السفير تعلقه بالبلاد، بل تحدث باللهجة التونسية، معتبراً أنه أصبح قريباً من المجتمع التونسي وثقافته وعاداته، وقال مازحاً: «أنا ولد تونسي».وأوضح أنه منبهر بالحضارة التونسية والمادة البشرية التي تزخر بها البلاد، وخاصة الشباب، مشيراً إلى أنه يحرص على حضور المهرجانات الصيفية والملتقيات العلمية والندوات الثقافية التي تنظمها الجامعات التونسية.كما تحدث عن زياراته لعدد من المؤسسات الجامعية، من بينها جامعات المنستير والقيروان وجندوبة وسوسة، معتبراً أن التواصل الثقافي والعلمي يمثل أحد أهم جسور التقارب بين البلدين.وكشف في هذا السياق أن نحو 400 طالب إندونيسي يدرسون حالياً في الجامعات التونسية، معرباً عن أمله في أن تتواصل هذه الحركة التعليمية وأن يعود هؤلاء الطلبة إلى بلادهم حاملين تجربة علمية وثقافية اكتسبوها في تونس.وتطرق الحوار إلى إتقان السفير الإندونيسي للغة العربية وقدرته على التواصل باللهجة التونسية، فأوضح أن علاقته باللغة العربية تعود إلى سنوات دراسته الأولى واهتمامه بالقراءة والبحث والمعرفة.وأشار إلى أن إندونيسيا تضم عدداً كبيراً من المسلمين والمؤسسات التعليمية الدينية، التي تهتم بتدريس القرآن الكريم والحديث واللغة العربية وعلوم النحو والصرف.وأضاف أنه درس في أحد المعاهد الدينية الإسلامية التقليدية بإندونيسيا، قبل أن يواصل تعليمه الجامعي في جامعة الأزهر الشريف بمصر، حيث درس الفلسفة.وأكد أن خلفيته الفكرية والفلسفية جعلته قريباً من الفكر العربي والإسلامي، مشيراً إلى إعجابه بالفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون، الذي يعتبره من أبرز المفكرين الذين تناولوا طبيعة المجتمعات والعلاقات الإنسانية.وكشف السفير أنه يخصص مساء كل يوم ثلاثاء درساً لفائدة الطلبة الإندونيسيين الموجودين في تونس، يتناول خلاله كتاب «مقدمة ابن خلدون»، موضحاً أنهم تقدموا في قراءته صفحة بصفحة إلى حدود الصفحة 520.واعتبر أن أفكار ابن خلدون تتناغم إلى حد كبير مع الواقع الإندونيسي، وخاصة ما يتعلق بالتعايش والتسامح والتفاعل بين مكونات المجتمع، مستحضراً مقولته الشهيرة إن الإنسان مدني بطبعه.وفي حديثه عن العلاقات الثنائية، أكد زهيري مصراوي أن الروابط بين تونس وإندونيسيا ليست حديثة، بل تعود إلى مرحلة تأسيس الدولتين واستقلالهما، وترتكز على تاريخ مشترك من التضامن والصداقة والتعاون.وتوقف عند العلاقات التي جمعت الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بالرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى الدور الذي لعبته هذه الصداقة في دعم العلاقات بين البلدين.واستحضر في هذا السياق مؤتمر باندونغ سنة 1955، الذي شكل محطة مهمة في تاريخ التضامن بين الدول الآسيوية والإفريقية والحركات المناهضة للاستعمار، فضلاً عن زيارة الرئيس الإندونيسي سوكارنو إلى تونس سنة 1960.وكشف السفير أن إندونيسيا فتحت مكتباً تونسياً في جاكرتا سنة 1952، أي قبل استقلال تونس بأربع سنوات، استجابة لطلب المساعدة الذي تقدم به الحبيب بورقيبة إلى صديقه الرئيس سوكارنو.وأضاف أن العلم التونسي رُفع في إندونيسيا قبل استقلال البلاد، معتبراً أن هذه الواقعة تجسد عمق التضامن التاريخي بين الشعبين.واعتبر أن العلاقات الدبلوماسية لا ينبغي أن تقوم فقط على المصالح السياسية والاقتصادية، بل يجب أن ترتكز أيضاً على الصداقة والتقارب الإنساني والثقة المتبادلة.وفي هذا الإطار، كشف أن الشعار الذي تحرص السفارة الإندونيسية في تونس على اعتماده هو «أصحاب وسحاب»، في إشارة إلى الرغبة في بناء علاقة تتجاوز الطابع الرسمي والبروتوكولي.وعلى المستوى التعليمي، أكد السفير أهمية تطوير التبادل الجامعي بين البلدين، مشيراً إلى أن وجود نحو 400 طالب إندونيسي في تونس يمثل إحدى ثمار التعاون الثقافي والأكاديمي.وفي المقابل، تحدث عن المنح التي تقدمها الحكومة الإندونيسية للطلبة التونسيين الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الإندونيسية، سواء في مرحلة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه.وأوضح أن هذه المنح تشمل تغطية الرسوم الدراسية وتذكرة السفر ومصروفاً شهرياً، بما يتيح للطلبة التونسيين فرصة متابعة دراستهم في الجامعات الإندونيسية.كما أشار إلى وجود مذكرات تفاهم بين جامعات تونسية، من بينها جامعة الزيتونة وجامعة تونس المنار، وعدد من الجامعات الإندونيسية، تشمل تدريس اللغات العربية والإندونيسية وتطوير البحوث المشتركة في مجالات العلوم الإسلامية والاقتصاد والتكنولوجيا.وشدد على أن تطوير التعاون الجامعي من شأنه أن يعزز التواصل بين الأجيال الجديدة في البلدين، ويفتح المجال أمام شراكات علمية مستدامة.وعند الحديث عن فرص التعاون الاقتصادي، أشار السفير إلى أن إندونيسيا تولي أهمية متزايدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة مع الدول المجاورة والأسواق الواعدة.وتطرق الحوار إلى المبادلات التجارية بين تونس وإندونيسيا، التي بلغ حجمها نحو 217.6 مليون دولار سنة 2023، وفق الأرقام التي عرضها البرنامج، إلى جانب استمرار المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة تفضيلية تهدف إلى توسيع المبادلات وإزالة عدد من الحواجز التجارية.وتشمل الصادرات الإندونيسية نحو تونس، وفق المعطيات التي تم استعراضها خلال البرنامج، الزيوت والمواد الكيميائية والأثاث والمنتجات الغذائية، فيما تضم الصادرات التونسية إلى إندونيسيا التمور الطازجة والمجففة والألمنيوم والمنتجات الفخارية والجلدية.وأكد السفير أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الاستيراد والتصدير والتجارة الرقمية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الإندونيسية في تطوير المبادرة الخاصة وتسهيل بعث المشاريع.وضرب مثالاً بقدرة الشباب الإندونيسي على إنشاء شركات ومشاريع تجارية في وقت وجيز، مستفيدين من التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، موضحاً أن تأسيس شركة في إندونيسيا يمكن أن يتم خلال نحو 15 دقيقة، دون الحاجة إلى مكتب أو رأس مال كبير، وفق ما أورده خلال الحوار.كما أشار إلى أن بعض الأنشطة التجارية أصبحت تمارس انطلاقاً من المنازل، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات والمطاعم، معتبراً أن الاقتصاد الرقمي يوفر فرصاً واسعة أمام الشباب.وشدد على أن المنافسة الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا تقوم بدرجة كبيرة على الجودة والقدرة على تحسين المنتجات والخدمات، في ظل وجود أسواق إقليمية ضخمة تضم دولاً مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام.وتحدث السفير زهيري مصراوي عن التطور الذي يشهده الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا، مستشهداً بسهولة بعث المشاريع والشركات، وخاصة أمام الشباب الراغبين في دخول عالم الأعمال.وأوضح أن تأسيس شركة في إندونيسيا يمكن أن يتم في غضون، وفق ما ذكره خلال الحوار، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أتاح إمكانيات جديدة لممارسة الأنشطة التجارية والخدماتية انطلاقاً من المنازل.وأضاف أن المنزل الواحد يمكن أن يتحول إلى متجر أو مطعم، وأن التجارة الرقمية أصبحت تتيح للشباب إطلاق مشاريعهم الخاصة وتحقيق مداخيل من خلال استغلال المنصات الإلكترونية، دون تحمل الأعباء التقليدية المرتبطة بإنشاء المؤسسات.واعتبر السفير أن تشجيع الشباب على أن يصبحوا أصحاب أعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، يمثلان جزءاً من التوجه الاقتصادي الإندونيسي، الذي بات يعطي الأولوية للاستثمار والتجارة والتصدير والرقمنة، باعتبارها محركات أساسية للنمو.وتوفر هذه التجربة، حسب سياق حديثه، مجالاً مهماً للتعاون مع تونس، خاصة في ما يتعلق بتطوير التجارة الإلكترونية وتسهيل بعث المؤسسات وتشجيع المبادرة الخاصة لدى الشباب.ومن المحاور اللافتة في الحوار تجربة إندونيسيا في إدارة التنوع، باعتبارها أكبر أرخبيل في العالم، إذ تضم نحو 17 ألف جزيرة، وتتميز بتعدد كبير في اللغات والثقافات والأعراق والأديان.ورداً على سؤال حول كيفية إدارة هذا التنوع والحفاظ على وحدة الدولة، أكد السفير أن مفهوم السيطرة ليس جزءاً من التجربة الإندونيسية، مفضلاً الحديث عن التعايش والتعاون والتضامن بين مكونات المجتمع.وأوضح أن إندونيسيا اختارت بناء وحدتها الوطنية على أساس احترام الاختلاف، وليس فرض نموذج موحد على جميع السكان، مشيراً إلى أن ثقافة الأرخبيل تقوم على التواصل والتعاون بين الجزر والمجتمعات المختلفة.وتحدث عن المبادئ الخمسة التي تقوم عليها الفلسفة الوطنية الإندونيسية، المعروفة باسم «بانكاسيلا»، وهي الإيمان بالله، والإنسانية، والوحدة الوطنية، والتشاور والتوافق، والعدالة الاجتماعية.وأشار إلى أن هذه المبادئ تهدف إلى ضمان التعايش بين مختلف المكونات الدينية والثقافية، موضحاً أن إندونيسيا تضم أغلبية مسلمة، إلى جانب ملايين المسيحيين والكاثوليك والهندوس والبوذيين وأتباع معتقدات أخرى.واعتبر أن الاعتراف بالتعددية واحترام الخصوصيات يمثلان أساس الاستقرار، مؤكداً أن الشعب الإندونيسي يتميز، في نظره، بالتسامح والهدوء وحسن استقبال الآخرين.وفي حديثه عن اللغة، أوضح أن اللغة الإندونيسية الموحدة لعبت دوراً أساسياً في جمع المكونات العرقية واللغوية والثقافية المختلفة، وأسهمت في بناء هوية وطنية مشتركة.وتناول الحوار أيضاً مشروع نقل العاصمة الإندونيسية من جاكرتا إلى مدينة «نوسانتارا»، التي يجري إنشاؤها في إقليم كاليمانتان الشرقية.وأوضح السفير أن اسم «نوسانتارا» يعني الأرخبيل أو مجموعة الجزر، وهو اسم يعكس الهوية الجغرافية والتاريخية للبلاد.وأشار إلى أن المدينة الجديدة تقع في جزيرة كاليمانتان، شرق إندونيسيا، وتبعد عن جاكرتا نحو ساعتين ونصف الساعة بالطائرة.وربط السفير هذا المشروع بالهوية الإندونيسية القائمة على مفهوم الأرخبيل والتنوع، كما عاد إلى التأكيد على أهمية نشر ثقافة السلام والتعايش، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.وفي الجانب السياحي، أعرب السفير عن أمله في تطوير حركة التنقل بين البلدين، واضعاً هدفاً طموحاً يتمثل في استقطاب مليون سائح إندونيسي إلى تونس.وقال إن تونس بلد مضياف ويملك مقومات سياحية وثقافية وتاريخية مهمة، معتبراً أن التونسيين يتميزون بالانفتاح وحسن استقبال الزوار.كما أشار إلى تزايد اهتمام السياح الإندونيسيين بتونس، متحدثاً عن استقبال سياح من بلاده في مختلف الفترات، وعن ضرورة تكثيف الترويج للوجهة التونسية في السوق الإندونيسية.وعندما طُرح عليه موضوع تسهيل إجراءات السفر وإمكانية تنظيم رحلات جوية مباشرة بين تونس وإندونيسيا، أوضح أن المسافة الطويلة تجعل الرحلات المباشرة صعبة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الرحلة قد تستغرق نحو 15 ساعة.لكنه اختصر المسألة بروح مرحة قائلاً إن إندونيسيا بعيدة جغرافياً عن تونس، لكنها قريبة في القلب.كما تحدث عن المطعم الإندونيسي الذي تم افتتاحه بمنطقة البحيرة 2، معتبراً أن وجود مثل هذه المبادرات يساعد على التعريف بالمطبخ الإندونيسي والثقافة المحلية.وأظهر الحوار جانباً شخصياً من حياة السفير، الذي تحدث عن عشقه للمطبخ التونسي، وخاصة السمك، مؤكداً أنه كان يبحث عن السمك منذ الأيام الأولى لوصوله إلى تونس.وقال إنه يحرص على زيارة الأسواق الشعبية لاقتناء الأسماك، وتحدث بروح فكاهية عن إعجابه بالمأكولات البحرية، وخاصة السلطعون، الذي اعتبر أن توفره بأسعار مناسبة في تونس يمثل فرصة لمحبي هذا النوع من الطعام.كما كشف أنه يحب الطبخ، وأنه تعلم إعداد بعض الأطباق التونسية، وفي مقدمتها الكسكسي.وأوضح أنه يستقبل في مقر إقامته وزراء ووفوداً حكومية، ويحرص في مناسبات مختلفة على إعداد الكسكسي التونسي لضيوفه، في خطوة تعكس رغبته في التعريف بالمطبخ المحلي وتقاسم ثقافة البلاد مع زواره.ولم يخلُ اللقاء من الجانب الموسيقي والفني، إذ تحدث زهيري مصراوي عن اهتمامه بالأغنية العربية والفنانين الذين يستمع إليهم.وكشف أن من بين الفنانين التونسيين الذين يحبهم صابر الرباعي ومرتضى فتّيتي، مشيراً إلى إعجابه بأغانيهما.كما أبدى تعلقاً واضحاً بأغاني محمد فؤاد، وخاصة أغنية «أتحدى العالم»، التي طلب منه مقدم البرنامج أداء مقطع منها، فشارك في الغناء وسط أجواء مرحة داخل الاستوديو.وتحدث كذلك عن حبه لأم كلثوم، واختار أداء مقطع من أغنيتها الشهيرة «أنت عمري»، كما أبدى إعجابه بعبد الحليم حافظ.وأظهرت هذه الفقرة مدى ارتباط السفير بالموسيقى العربية، واستعداده للتفاعل مع الثقافة التونسية والعربية بعيداً عن الأجواء الدبلوماسية الرسمية.ومن أكثر اللحظات الإنسانية تأثيراً في الحوار، استعادة السفير لذكريات طفولته في إحدى الجزر الإندونيسية، حيث تحدث عن نشأته في ظروف مادية صعبة خلال سبعينات القرن الماضي.وقال إن والده كان مصدر إلهام كبيراً له، إذ كان يحرص على تعليمه التفاؤل والنظر إلى المستقبل بإيجابية، مستعيناً بالبحر باعتباره رمزاً للقوة والأمل.واستعاد نصيحة والده له بأن ينظر إلى البحر، مستحضراً سواحل تونس التي زارها، مثل المنستير وقرقنة وغار الملح والحمامات وسوسة، معتبراً أن البحر يمثل مصدراً للقوة والحياة.وأوضح أن والده كان يشجعه على بناء قريته وتحسينها والمساهمة في بناء إندونيسيا من جديد، وهي الرسالة التي قال إنها رافقته منذ شبابه وشكلت جزءاً من شخصيته وطموحاته.كما تحدث بتأثر عن والده الراحل، مشيراً إلى أنه كان قدوته ومصدر الطاقة والحب بالنسبة إليه، وأن ذكراه لا تزال حاضرة في حياته.وفي سؤال عن اختياره تونس لتكون وجهته الدبلوماسية، كشف زهيري مصراوي أنه كانت أمامه عدة خيارات، من بينها السعودية وإسبانيا وكازاخستان، قبل أن يختار تونس.وأوضح أنه كان يشغل سابقاً خطة مستشار لرئيس الجمهورية في إندونيسيا لشؤون الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وأنه تابع باهتمام الثورة التونسية سنة 2010، المعروفة بثورة الياسمين، وما حملته من تأثيرات وإلهام على المستوى الدولي.وقال إنه انبهر بالطابع الثقافي والفكري للشعب التونسي، معتبراً أن ثورة بهذا الحجم لا يمكن أن تصدر إلا عن مجتمع يتمتع بمستوى عالٍ من الثقافة والوعي.وأضاف أنه اختار تونس لأنها كانت الخيار الأخير ضمن قائمة الوجهات التي عُرضت عليه، مازحاً بأنه اختار «الأخيرة» لأنه يحبها، قبل أن يؤكد أنه سعيد جداً بهذا الاختيار، وأن أجمل أيامه خارج إندونيسيا كانت في تونس.كما أشار إلى أن والدته زارت تونس وأقامت فيها ثلاثة أشهر، وعادت بانطباع إيجابي للغاية عن الشعب التونسي، إذ كانت تردد: «ما أحلى هذا الشعب».وفي ختام الحوار، عاد السفير إلى التأكيد على أن العلاقات بين تونس وإندونيسيا تستند إلى إرث إنساني وتاريخي مشترك، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذا الرصيد وتطويره من خلال التعاون الثقافي والاقتصادي والتعليمي والسياحي.واعتبر أن التحدي لا يقتصر على تطوير المبادلات التجارية أو زيادة أعداد السياح والطلبة، بل يتمثل أيضاً في بناء تقارب فكري وثقافي يجعل الشعبين أكثر معرفة ببعضهما البعض.وشدد على أن الصداقة والإنسانية والتعايش تمثل قيماً أساسية في التجربة الإندونيسية، معتبراً أن العالم في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ثقافة السلام والتعاون.ومن جانبه، اعتبر مقدم البرنامج أن تجربة إندونيسيا في جمع هذا التنوع الكبير تحت هوية وطنية واحدة تمثل تجربة لافتة، وأن المبادئ التي تحدث عنها السفير، وخاصة الإنسانية والمحبة والتشاور، توفر مفاتيح لفهم نجاح التجربة الإندونيسية في التعايش.واختتم اللقاء بتبادل عبارات الود والتقدير، وسط تأكيد السفير على حبه لتونس والتونسيين، معبراً عن امتنانه للاستقبال الذي حظي به منذ وصوله إلى البلاد، ومتوقفاً عند كلمة «يعيشك» التي قال إنها لفتت انتباهه لما تحمله من معاني الإنسانية والصدق والمودة.وبين ذكريات الطفولة في الجزر الإندونيسية، والدراسة في الأزهر، والشغف بابن خلدون، وحب الكسكسي والسمك والأغنية العربية، قدم السفير زهيري مصراوي خلال هذا الحوار صورة عن تجربته الشخصية والدبلوماسية، مؤكداً أن علاقته بتونس تتجاوز حدود المهمة الرسمية إلى علاقة إنسانية وثقافية يطمح إلى أن تترجم إلى تعاون أوسع بين البلدين.