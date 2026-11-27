La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné, en première instance et en présence des prévenus, l’homme d’affaires Maher Chaabane à, dans une affaire portant sur l’obtention d’importants prêts auprès d’une banque publique, à son profit et au bénéfice de sociétés qui lui sont affiliées.La chambre a également condamné neuf autres prévenus à des peines allant de deux à dix ans de prison. Parmi eux figurent un prévenu détenu aux côtés de Maher Chaabane, d’autres comparaissant en liberté, ainsi que deux personnes jugées par contumace, en état de fuite.Les personnes condamnées comprennent notamment des responsables et des cadres bancaires de l’établissement public concerné.Le tribunal a, par ailleurs, prononcé des amendes financières cumulées à l’encontre des prévenus, d’un montant dépassant, à régler solidairement entre eux.L’affaire porte sur l’octroi de prêts bancaires à Maher Chaabane et à plusieurs sociétés qui lui sont affiliées, dans un contexte marqué par des soupçons concernant les conditions d’attribution de ces crédits, les facilités qui les ont accompagnés et la disponibilité des garanties nécessaires.Les faits concernent également des soupçons de blanchiment d’argent par l’exploitation des facilités liées aux spécificités d’une activité professionnelle ou d’une fonction, ainsi que l’abus de fonction par un agent public ou assimilé, ou par un dirigeant ou membre d’une société à participation publique directe ou indirecte, dans le but d’obtenir indûment un avantage pour soi-même ou pour autrui, au préjudice de l’administration.Cette affaire remonte à des investigations confiées par le ministère public près le Pôle judiciaire économique et financier à l’Unité nationale d’investigation dans les crimes financiers complexes d’El Gorjani. Elles portent sur l’octroi, par une banque publique, de prêts à l’homme d’affaires Maher Chaabane sans garanties réelles, selon les éléments figurant dans le dossier.