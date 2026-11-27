«السيارة لكل عائلة».. تعديل جديد لتجاوز تعثر تطبيق الامتياز



تخفيف الخطايا الديوانية.. تسوية للمخالفات والقضايا السابقة



طرح استثنائي لخطايا التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات



عفو جبائي واجتماعي جديد.. هل يشمل قانون المالية المقبل إجراءات إضافية؟



الجلسة العامة المنتظرة للحسم في التعديلات



كشف ظافر الصغيري، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عن جملة من التعديلات والمبادرات التي صادقت عليها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة المشتركة للمصادقة عليها.وأوضح الصغيري، خلال مداخلة في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة، أن اللجنتين أنهتا أشغالهما المتعلقة بمشروع القانون، بعد النظر في الفصول الأصلية والفصول الإضافية المقترحة، مشيراً إلى أن عدداً من المبادرات حظي بموافقة وزارة المالية، فيما أُدخلت تعديلات على مقترحات أخرى وتم قبولها من أصحاب المبادرة.وتطرق النائب، خلال الحوار، بالخصوص إلى مراجعة شروط الانتفاع بامتياز «السيارة لكل عائلة»، والتخفيف من الخطايا الديوانية، إلى جانب طرح استثنائي لخطايا التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، وما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات من انعكاسات على العائلات والمؤسسات الاقتصادية.كان امتياز «السيارة لكل عائلة» من أبرز الملفات التي تناولها الحوار، خاصة أن الإجراء الذي تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2026 لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي، بسبب عدم صدور الأوامر الترتيبية الضرورية لتطبيقه.وأوضح الصغيري أن الإشكال يعود أساساً إلى الصعوبات التي واجهت التنسيق بين الوزارات المتدخلة في إعداد النصوص الترتيبية، مذكّراً بأن السلطة التشريعية صادقت على الفصل، لكن إصدار الأوامر التطبيقية يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.وأضاف أن وزيرة المالية سبق أن حضرت إلى مجلس نواب الشعب أكثر من مرة، وتطرقت خلال جلسات النقاش إلى هذا الملف، غير أن الصعوبات المتعلقة بإعداد الأوامر الترتيبية حالت دون تفعيل الامتياز.وفي محاولة لتجاوز هذا التعطل، تمت إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بالسيارة العائلية ضمن مقترح جديد، بعد حذف الفقرات من 1 إلى 12 من الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026، وفق ما أوضحه النائب.وتنص الصيغة الجديدة المقترحة على تمكين العائلة التونسية التي لا تمتلك سيارة من امتياز جبائي عند اقتناء سيارة سياحية من السوق المحلية، على أن يُمنح هذا الامتياز مرة واحدة فقط.كما تتضمن الصيغة تحديداً للخصائص الفنية للسيارات المعنية، حيث تشمل السيارات المجهزة بمحرك يعمل بالشرارة ولا تتجاوز سعة أسطوانته 1300 سنتيمتر مكعب، أو بمحرك يعمل بالضغط ولا تتجاوز سعته 1500 سنتيمتر مكعب.وبخصوص الأداءات، أشار الصغيري إلى أن الصيغة المقترحة تنص على توظيف المعلوم على الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة، والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة بالنسبة إلى السيارات المنتفعة بالامتياز.وشدد النائب على أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين العائلات التونسية التي لا تمتلك سيارة من فرصة أفضل للتنقل، في ظل الصعوبات التي لا يزال يواجهها النقل العمومي في تغطية حاجيات عدد من العائلات، رغم الجهود المبذولة لتحسينه.وفي المقابل، تبقى هذه الصيغة مقترحاً معروضاً على الجلسة العامة، ولا تدخل حيز التنفيذ بمجرد مصادقة اللجنتين عليها، إذ يتعين استكمال المسار التشريعي والمصادقة عليها نهائياً.وتناول الحوار أيضاً مقترحاً يتعلق بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانية الناتجة عن المخالفات والجنح الديوانية، وهو إجراء قال الصغيري إنه حظي بترحيب من وزارة المالية والإدارة المعنية.ويتعلق المقترح بتسوية وضعيات عدد من الملفات الديوانية التي صدرت بشأنها محاضر أو أحكام قبل غرة ديسمبر 2026.وأوضح النائب أن الانتفاع بهذا الإجراء يرتبط بخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة، إلى جانب تسديد المبالغ المحددة بعنوان تسوية الخطايا، والتي تتضمن نسباً مرتبطة بقيمة البضائع المحجوزة.ويهدف هذا التوجه، وفق ما ورد في الحوار، إلى تسهيل تسوية وضعيات البضائع والملفات العالقة، وتمكين المعنيين من تسوية وضعياتهم في إطار إجراءات أخف، بما يساعد على إعادة إدماج هذه البضائع في الدورة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يتيح للدولة استخلاص موارد مالية.واعتبر الصغيري أن هذا الإجراء يمثل فرصة لتخفيف العبء عن المعنيين بالملفات الديوانية، مع تحقيق مصلحة مالية للدولة من خلال تسوية وضعيات ظلت عالقة.ومن بين المبادرات التي توقف عندها الحوار، مقترح الطرح الاستثنائي لغرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 51 من القانون عدد 52 لسنة 2018، والمتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.وأوضح الصغيري أن عدداً من المؤسسات، وخاصة الشركات الصغرى والشركات ذات الشخص الواحد، واجهت صعوبات في التأقلم مع الإجراءات الجديدة، ولم تتمكن جميعها من استكمال عمليات التسوية والتصريح المطلوبة في الآجال المحددة.وأضاف أن بعض أصحاب المؤسسات لم يستوعبوا في الوقت المناسب متطلبات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مما أدى إلى تراكم خطايا وغرامات تأخير أصبحت تمثل عبئاً مالياً يؤثر في قدرتهم على مواصلة النشاط.وأكد أن المقترح يهدف إلى تمكين هذه المؤسسات من تجاوز الأعباء المتراكمة والعودة إلى النشاط في ظروف أفضل، بدلاً من أن تتحول الخطايا إلى عائق أمام استمراريتها.وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية مراعاة وضعية المؤسسات الصغرى وأصحاب الشركات ذات الشخص الواحد، باعتبار أن هذه الهياكل قد تكون أكثر تأثراً بالغرامات المتراكمة، مقارنة بالمؤسسات ذات الإمكانيات المالية الأكبر.وخلال النقاش، طُرحت أيضاً إمكانية إقرار عفو جبائي أو اجتماعي جديد، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تواجه عدداً من المؤسسات والأفراد.وفي رده، أشار الصغيري إلى وجود نقاشات واتصالات مع وزارة المالية وأطراف أخرى بشأن هذه المسائل، لكنه لم يؤكد وجود قرار نهائي أو مقترح محسوم في هذا الاتجاه.ولفت إلى أن تكرار إجراءات العفو والتسوية كل سنة قد يفقدها جزءاً من جدواها، ويخلق لدى البعض انطباعاً بأن بالإمكان تأجيل دفع المستحقات في انتظار عفو جديد.وفي المقابل، أشار إلى أن الصعوبات المالية لا تزال قائمة لدى عدد من المؤسسات والمعنيين، وهو ما يجعل إمكانية طرح إجراءات إضافية أمراً وارداً، دون أن يعني ذلك وجود اتفاق نهائي بشأنها.وفي ختام مداخلته، أوضح نائب رئيس لجنة المالية أن مكتب مجلس نواب الشعب كان من المنتظر أن يجتمع يوم الأحد لتحديد رزنامة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع توقع انطلاق الجلسات العامة المشتركة في اليوم نفسه.وأكد أن اللجنتين أنهتا النظر في المشروع والفصول الإضافية التي تمت المصادقة عليها، وأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في عرض هذه المقترحات على النواب للتصويت عليها.وتشمل أبرز الإجراءات التي تناولها الحوار امتياز السيارة لكل عائلة، والتخفيف من الخطايا الديوانية، والطرح الاستثنائي لخطايا التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، وهي مقترحات من شأنها، في حال المصادقة عليها نهائياً، أن توفر تسهيلات للعائلات والمؤسسات الاقتصادية.