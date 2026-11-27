Les entreprises ne sont pas encore prêtes à la révolution des agents IA



L’intelligence artificielle transformera les métiers, mais pas nécessairement les professions



La Tunisie face à la plus grande opportunité technologique de son histoire



La souveraineté technologique ne se limite pas à la possession d'applications



Cybersécurité : une menace qui n’est plus théorique



2027 : l’année de l’intelligence artificielle superintelligente ?



Des entreprises valorisées à un milliard de dollars avec un seul employé ?



Peut-on rencontrer des personnes venues du futur ? La prévision scientifique plutôt que la fiction



Intelligence artificielle et médecine : des traitements personnalisés et de nouvelles perspectives contre les maladies



Longévité humaine : des essais pour rajeunir les cellules



« Un monde d'abondance arrive… mais pour qui ? »



Entre le risque du retard et la nécessité de préparer une nouvelle ère



L’entrepreneur et expert tunisien en intelligence artificielle, Karim Beguir, a estimé que les entreprises ne sont pas encore suffisamment préparées aux profondes mutations induites par les systèmes d’intelligence artificielle autonomes. Selon lui, le monde entre dans une nouvelle ère qui transformera la nature du travail, de la production et des relations économiques. La concurrence ne se limitera plus aux individus et aux entreprises, mais impliquera également des agents d’intelligence artificielle capables d’interagir entre eux et d’exécuter des missions complexes sans intervention humaine permanente.Invité de l’émission « Expresso » sur Express FM, présentée par Wassim Belarbi, le cofondateur d’InstaDeep a considéré que l’intelligence artificielle représente à la fois un risque réel pour les pays et les entreprises qui tardent à s’adapter aux mutations technologiques, et une opportunité exceptionnelle, notamment pour la Tunisie, qui pourrait devenir l’un des principaux bénéficiaires de cette révolution, voire un producteur et un exportateur de technologies plutôt qu’un simple consommateur.Au cours de cet entretien, Karim Beguir a livré une analyse approfondie de l’avenir de l’intelligence artificielle, abordant la préparation des entreprises, les transformations du marché de l’emploi, la souveraineté technologique et la cybersécurité. Il a également évoqué ses prévisions concernant l’émergence de capacités cognitives avancées de l’IA à l’horizon 2027, ainsi que les avancées potentielles dans les domaines de la médecine, de la biologie et de la longévité humaine.Au début de l’entretien, Karim Beguir est revenu sur le passage de l’intelligence artificielle, utilisée comme un assistant individuel destiné à améliorer la productivité, à son intégration dans un système de travail global au sein des entreprises.Il estime que les entreprises ne sont pas encore prêtes à cette transformation et qu’elles doivent rapidement revoir leur organisation et leur mode de fonctionnement. Si l’utilisation des outils d’IA pour aider les individus à accomplir leurs tâches est désormais répandue, le véritable défi consiste à intégrer ces technologies dans les équipes, puis à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise.Selon lui, les interactions entre agents d’intelligence artificielle devraient progressivement se multiplier, au détriment relatif des échanges traditionnels entre personnes sur Internet. Il a estimé que les agents représentent déjà environ 50 % du trafic Internet mondial, selon son évaluation, et que cette proportion devrait continuer à augmenter avec le développement des systèmes autonomes.Le défi pour les entreprises ne consiste donc pas simplement à acquérir de nouveaux outils, mais à repenser leurs processus internes, à déterminer les tâches pouvant être confiées aux agents et à organiser leur coordination au sein d’équipes et de systèmes interconnectés.Karim Beguir a également souligné qu'il est beaucoup plus facile de créer une entreprise reposant dès le départ sur l’intelligence artificielle, selon le modèle dit « AI Native Company », que de transformer une entreprise déjà existante pour l’organiser autour de cette technologie. Une mutation qui représente, selon lui, un chantier considérable pour les structures traditionnelles.Dans le même contexte, il a évoqué une étude internationale présentée au cours de l’émission, qui met en évidence le décalage entre l’intérêt des entreprises pour l’intelligence artificielle et leur capacité réelle à adopter des agents autonomes. Plus de huit dirigeants sur dix envisageraient d’investir dans l’IA pour améliorer la productivité, alors qu’à peine une entreprise sur dix autoriserait aujourd’hui des agents à prendre des décisions sans validation humaine dans plusieurs domaines.L’entretien a également abordé l’une des principales préoccupations liées à l’avenir du travail : le risque de disparition de certaines professions sous l’effet de la généralisation de l’intelligence artificielle.Karim Beguir a expliqué que cette transformation ne conduira pas nécessairement à la disparition de métiers entiers, mais concernera principalement certaines tâches qui les composent, notamment les activités cognitives simples et répétitives.Des secteurs comme la comptabilité et le droit devraient ainsi recourir davantage à l’intelligence artificielle pour effectuer des opérations qui nécessitaient auparavant une intervention humaine. Cela ne signifie toutefois pas que les comptables, les avocats ou les autres spécialistes deviendront inutiles, mais plutôt que la nature de leur travail et la valeur de leur contribution évolueront.Selon lui, les personnes les plus exposées à cette transformation sont les jeunes qui entrent sur le marché du travail, notamment les apprentis et les débutants. En effet, les tâches simples qu’ils accomplissaient traditionnellement au début de leur carrière pour acquérir de l’expérience et progresser vers la spécialisation figurent parmi celles qui peuvent le plus facilement être automatisées.À l’inverse, l’expérience, la spécialisation, les capacités d’analyse et la prise de décision conserveront une forte valeur. Cette évolution impose donc de repenser les méthodes de formation et de préparation des jeunes aux nouvelles réalités du marché du travail.Abordant la place de la Tunisie et des économies africaines dans ces mutations, Karim Beguir a présenté une vision à deux dimensions : l’intelligence artificielle peut constituer une occasion historique de rattrapage économique et technologique, mais elle risque également d'accentuer les écarts entre les pays capables de maîtriser et de développer cette technologie et ceux qui se contenteront de la consommer.Il a souligné que l’intelligence artificielle tend naturellement à concentrer les capacités, les ressources et le pouvoir entre les mains des acteurs les plus avancés. Certaines entreprises et certains pays pourraient ainsi réaliser des avancées considérables, tandis que d’autres risquent d’être marginalisés faute de moyens suffisants pour suivre cette évolution.Mais Karim Beguir estime que la Tunisie dispose de plusieurs atouts susceptibles de lui permettre de tirer profit de cette révolution. Il a même qualifié l’intelligence artificielle de « plus grande opportunité de l’histoire de la Tunisie ».À ses yeux, l’enjeu ne se limite pas à utiliser des modèles existants et à développer des applications qui s’appuient sur ces outils. Il concerne également la capacité du pays à mobiliser ses ressources énergétiques et à disposer de la puissance de calcul nécessaire pour développer ses propres systèmes, renforçant ainsi son autonomie technologique et cognitive.Il a ajouté que la position géographique de la Tunisie, ses compétences humaines et ses ressources pourraient lui permettre de devenir un pays producteur et exportateur de technologies, à condition de faire les bons choix et de saisir cette opportunité.La question stratégique est donc de savoir si la Tunisie restera un simple consommateur d’intelligence artificielle ou si elle parviendra à développer ses propres solutions, adaptées à ses valeurs, à sa culture et aux besoins de ses institutions et de ses citoyens.Karim Beguir est également revenu sur la dépendance aux plateformes et aux modèles étrangers, dans un contexte où les institutions et les États risquent de devenir tributaires des décisions des entreprises qui contrôlent ces technologies, qu’il s’agisse des prix, des conditions d’accès ou de la disponibilité des services.Il a estimé que cette dépendance ne constitue pas uniquement une dépendance technique, mais qu’elle peut également devenir une dépendance cognitive, affectant les équipes, les entreprises et les centres de recherche, ainsi que leur capacité à développer des solutions indépendantes.Il a notamment relevé les performances croissantes des modèles chinois open source, dont la disponibilité gratuite constitue aujourd’hui une occasion à saisir. Il a toutefois averti que cette situation pourrait évoluer, soulignant qu’il serait risqué de construire l’avenir technologique du pays en supposant que les outils étrangers resteront accessibles dans les mêmes conditions.Définissant concrètement la souveraineté technologique, Karim Beguir a expliqué qu’elle se mesure à la capacité d’un pays à ne pas être excessivement influencé par les décisions des autres acteurs et à conserver la maîtrise de ses propres choix technologiques.Cette souveraineté suppose, selon lui, de disposer d’une infrastructure comprenant l’énergie, la puissance de calcul et les applications, mais aussi de développer des entreprises locales capables de produire des systèmes d’IA conçus pour les Tunisiens, en tenant compte des spécificités de la société, de ses valeurs et de ses besoins.Il considère que la Tunisie possède déjà une partie importante des éléments nécessaires pour s’engager dans cette voie et pourrait, à moyen et long terme, devenir un exportateur de ces technologies plutôt qu'un simple marché de consommation.L’un des principaux sujets abordés au cours de l’entretien concerne les risques liés à l’évolution des agents autonomes, notamment leur capacité à mener des opérations complexes sur Internet sans supervision humaine permanente.Karim Beguir est revenu sur sa participation, il y a environ trois ans, à un sommet international consacré à la sécurité de l’intelligence artificielle au Royaume-Uni. Il avait alors pris part à une table ronde réunissant plusieurs grandes figures du secteur, dont Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, et Elon Musk.Il a expliqué que les inquiétudes exprimées à l’époque portaient notamment sur la possibilité de voir des systèmes d’IA devenir suffisamment autonomes pour pirater des sites, naviguer sur Internet et effectuer des opérations sans contrôle direct.Selon lui, ce qui relevait alors de scénarios hypothétiques est devenu une réalité en 2026. Il a ainsi averti que les risques liés à la cybersécurité et à l’utilisation de l’intelligence artificielle constituent désormais l’un des défis les plus importants auxquels les entreprises doivent faire face.Il a estimé que les systèmes les plus avancés disposent aujourd’hui de capacités cognitives et opérationnelles élevées, susceptibles de leur permettre d'exploiter des vulnérabilités et de pénétrer des systèmes numériques complexes.Face à cette évolution, il a appelé les chefs d’entreprise et les responsables de la sécurité informatique à ne pas sous-estimer la menace et à revoir leurs procédures de protection, la gestion des données sensibles et leur dépendance aux systèmes externes pour les fonctions essentielles.Il a toutefois précisé que ces risques ne justifient pas de renoncer à l'intelligence artificielle. Ses bénéfices potentiels restent considérables, mais leur exploitation exige une organisation rigoureuse, des mécanismes de contrôle et une gestion appropriée des données et des dépendances technologiques critiques.Parmi les passages les plus marquants de l’entretien figurent les prévisions de Karim Beguir concernant l’évolution de l’intelligence artificielle en 2027, une année qu’il considère comme potentiellement déterminante dans l’histoire des technologies.Il a expliqué que l’un des moteurs de cette accélération réside dans la capacité de l’intelligence artificielle à contribuer elle-même au développement des générations suivantes de modèles. Les systèmes actuels participent ainsi à la conception de modèles plus puissants et plus performants, créant une boucle d’accélération de l’innovation.Cette évolution ne se limite pas à l’amélioration des outils existants : elle pourrait également donner naissance à de nouvelles capacités cognitives permettant aux systèmes d’accomplir des tâches complexes de manière autonome et sur de longues périodes.Définissant la superintelligence, Karim Beguir a évoqué des systèmes capables d’atteindre, voire de dépasser, les performances cognitives de très grands groupes d’experts humains. Il a donné l’exemple d’une intelligence artificielle capable de produire des résultats de recherche qui nécessiteraient normalement le travail de 10 000 chercheurs spécialisés pendant dix ans, mais dans un délai beaucoup plus court.Il a également indiqué que certains laboratoires de pointe disposent déjà de systèmes capables de fonctionner de manière autonome pendant une semaine. Selon les meilleures prévisions qu’il a évoquées, ces systèmes pourraient bientôt accomplir l’équivalent d’une année entière de travail humain en toute autonomie.Il a estimé que ces avancées pourraient provoquer des progrès considérables dans les domaines des mathématiques, de la physique et de la biologie. À titre d’exemple, il a évoqué la possibilité de réaliser en un temps beaucoup plus court des progrès qui auraient normalement nécessité une dizaine d’années de recherche en mathématiques, avant que des avancées comparables ne se produisent en physique.Dans ce contexte, il a invité les auditeurs à consulter le rapport « AI 2027 », publié selon lui en avril et mai 2025 par un groupe d’experts américains spécialisés dans la prospective. Ce document présente différents scénarios détaillés concernant l’évolution de l’intelligence artificielle, en s’appuyant notamment sur les progrès de la puissance de calcul et des algorithmes.Karim Beguir a insisté sur le fait que ces perspectives ne relèvent pas simplement de la science-fiction, mais de scénarios fondés sur l’analyse des tendances technologiques, tout en soulignant qu’il s’agit de prévisions et non de résultats garantis.Interrogé par Wassim Belarbi sur les services et les produits qui pourraient émerger dans les prochaines années, Karim Beguir a évoqué une nouvelle génération d’agents capables d'exécuter des missions complètes, de bout en bout, pendant plusieurs jours, avant de présenter leurs résultats sans intervention humaine permanente.Il a également évoqué la possibilité de voir apparaître de très petites entreprises en nombre d’employés, mais générant une importante valeur économique grâce à une utilisation intensive des agents d’intelligence artificielle. Selon lui, l’idée d’une entreprise américaine valorisée à un milliard de dollars et dirigée par une seule personne n’est désormais plus très éloignée de la réalité.Parmi les nouveaux créneaux susceptibles d’offrir des opportunités aux entreprises technologiques, il a cité le développement de solutions souveraines d’intelligence artificielle, proposées clés en main, reposant sur des modèles hébergés localement et accessibles aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux industriels.Il a également souligné l’importance des systèmes permettant de vérifier l’authenticité des images, des enregistrements audio et des vidéos, grâce à des marqueurs fiables permettant de distinguer les contenus authentiques de ceux générés ou modifiés par l’intelligence artificielle.L’entretien a également abordé la question de la prévision de l’avenir, à travers une interrogation sur les récits de personnes affirmant venir du futur ou avoir anticipé certains événements avant qu’ils ne se produisent.Karim Beguir a estimé que les lois physiques actuellement connues ne fournissent aucune base permettant de supposer que des personnes puissent voyager du futur vers le présent. Il considère qu’il n’est pas nécessaire de recourir à ce type d’hypothèse pour expliquer les transformations technologiques en cours.Il a toutefois distingué ces récits non vérifiés de la prospective scientifique, qui repose sur l’analyse des données, l’étude des tendances et l’évaluation des scénarios possibles.Il a notamment évoqué les prévisions concernant l’augmentation continue de la puissance de calcul, la baisse de son coût et les progrès des algorithmes, des facteurs qui permettent, selon lui, d’anticiper une partie importante des évolutions futures de l’intelligence artificielle.Après avoir évoqué les risques technologiques, Karim Beguir a consacré une partie importante de l'entretien aux perspectives offertes par l’intelligence artificielle dans le domaine médical.Il estime que l’un des plus grands bénéfices de cette révolution sera une meilleure compréhension du corps humain et le développement de nouvelles approches thérapeutiques.Il a notamment mentionné des essais cliniques portant sur des vaccins personnalisés contre le cancer, conçus grâce à l’intelligence artificielle en fonction des caractéristiques propres à chaque patient. Il s’agit de développer un vaccin adapté à une personne donnée, plutôt que de s’appuyer exclusivement sur des traitements identiques pour tous les patients.Il a également évoqué le développement de nouvelles molécules médicamenteuses grâce à l’intelligence artificielle, notamment une molécule ciblant la fibrose pulmonaire, dont le développement aurait atteint la phase III des essais cliniques.Selon lui, les résultats de ces recherches pourraient commencer à se concrétiser au cours de l'année 2027, ouvrant la voie à de nouveaux médicaments susceptibles d'améliorer la santé des populations à l'échelle mondiale.Il a souligné que l’intelligence artificielle ne sert pas uniquement à accélérer la recherche, mais qu'elle permet également d'explorer des pistes thérapeutiques qui étaient auparavant difficilement accessibles avec les méthodes traditionnelles.Parmi les sujets qu’il estime insuffisamment médiatisés, Karim Beguir a également évoqué la longévité humaine et la lutte contre le vieillissement.Il a fait état des premiers essais cliniques consacrés au rajeunissement cellulaire, estimant que ce domaine pourrait connaître des avancées importantes dans les années à venir.Il a notamment mentionné un essai clinique de phase I mené par une société américaine de biotechnologie, en lien avec les recherches du médecin David Sinclair. Les travaux portent actuellement sur l’œil et visent à traiter certaines pathologies liées à la perte de la vision en agissant sur les mécanismes de régénération cellulaire.Selon Karim Beguir, les technologies développées dans le cadre de ces recherches pourraient, à terme, être appliquées à d'autres organes du corps humain, sous réserve que leur efficacité et leur sécurité soient confirmées par les essais cliniques.Il a précisé que ces recherches en sont encore à leurs premières phases, mais que leur potentiel pourrait être considérable si les scientifiques parviennent à mettre au point des méthodes permettant de préserver plus longtemps la bonne santé de l'être humain, et pas seulement d'augmenter son espérance de vie.Le cancer demeure toutefois l'un des défis médicaux les plus importants, en raison notamment de la diversité des mutations propres à chaque patient. Malgré ces difficultés, Karim Beguir s'est dit optimiste quant aux avancées que l'intelligence artificielle pourrait apporter à la médecine.À la fin de l'entretien, Wassim Belarbi a interrogé son invité sur ce qui le préoccupe le plus face à l'accélération des mutations technologiques.Karim Beguir a répondu qu'il réfléchissait beaucoup à la période que traverse actuellement l'humanité, estimant que le monde se trouve aux portes d'une nouvelle ère caractérisée par des capacités et des ressources cognitives et productives sans précédent.Il a toutefois soulevé une question fondamentale : il ne s'agit pas seulement de savoir si l'intelligence artificielle permettra l'avènement d'un monde d'abondance, mais surtout de déterminer qui pourra en bénéficier. Cette abondance profitera-t-elle à l'ensemble des sociétés ou sera-t-elle concentrée entre les mains des pays et des entreprises qui maîtrisent les technologies ?Il a expliqué qu'une grande partie de ses efforts et de ses initiatives professionnelles a toujours été orientée vers l'accompagnement du monde en développement, et particulièrement de la Tunisie, afin qu'elle puisse prendre part au progrès technologique plutôt que de rester à l'écart.Dans ce contexte, il a insisté sur l'importance de mobiliser les compétences tunisiennes établies à l'étranger, estimant que la diaspora dispose d'un potentiel considérable pour contribuer à la construction d'un nouvel avenir technologique pour le pays.Il s'est dit optimiste quant à la capacité de la Tunisie à tirer profit de cette révolution, tout en soulignant que cela nécessitera des choix judicieux, des investissements dans les compétences humaines, les infrastructures et la recherche scientifique.L'entretien de Karim Beguir dans l'émission « Expresso » met en évidence une conviction centrale : l'intelligence artificielle n'est plus simplement un outil destiné à améliorer la productivité. Elle est devenue un facteur susceptible de transformer en profondeur les entreprises, les métiers et les rapports de force économiques et technologiques.Entre les risques liés à la cybersécurité et à la dépendance technologique, d'une part, et les perspectives ouvertes dans les domaines de la médecine et de la recherche scientifique, d'autre part, Karim Beguir place la Tunisie devant un choix stratégique : passer de la consommation de solutions étrangères au développement de ses propres capacités et à la production de technologies.L'année 2027, qui pourrait selon ses prévisions marquer un bond considérable des capacités de l'intelligence artificielle, constitue ainsi une échéance particulièrement importante pour se préparer à ces mutations, afin que les entreprises et les États ne se retrouvent pas confrontés à une nouvelle réalité technologique sans disposer des moyens nécessaires pour y faire face.