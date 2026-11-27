المؤسسات غير جاهزة بعد لثورة وكلاء الذكاء الاصطناعي



الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الوظائف لا المهن بالضرورة



تونس أمام أكبر فرصة تكنولوجية في تاريخها



السيادة التكنولوجية لا تقتصر على امتلاك التطبيقات



الأمن السيبراني.. تهديد لم يعد افتراضياً



2027.. سنة الذكاء الاصطناعي الفائق؟



من الشركات التي يديرها شخص واحد إلى وكلاء يعملون لأيام دون تدخل بشري



هل يمكن أن يأتي أشخاص من المستقبل؟.. التنبؤ العلمي بدلاً من الخيال



الذكاء الاصطناعي والطب.. علاجات مخصصة واختراقات في مكافحة الأمراض



إطالة عمر الإنسان وتجارب لإعادة شباب الخلايا



«عالم الوفرة قادم.. لكن لمن ستكون هذه الوفرة؟»



بين التحذير من التأخر والاستعداد لمرحلة جديدة



حذّر رائد الأعمال والخبير التونسي في مجال الذكاء الاصطناعي كريم بقير من أن المؤسسات الاقتصادية لم تستعد بعد للتحولات العميقة التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة، معتبراً أن العالم يدخل مرحلة جديدة ستتغير فيها طبيعة العمل والإنتاج والعلاقات الاقتصادية، وأن المنافسة لن تقتصر مستقبلاً على الأفراد والشركات، بل ستشمل أيضاً وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتفاعلون فيما بينهم ويتولون تنفيذ مهام متكاملة دون تدخل بشري مستمر.وفي حوار إذاعي ضمن برنامج «إكسبريسو» على إذاعة إكسبراس، من تقديم وسيم بلعربي، اعتبر المؤسس المشارك لشركة «InstaDeep» أن الذكاء الاصطناعي يمثل، في الوقت نفسه، خطراً حقيقياً على الدول والمؤسسات التي تتأخر في مواكبة التحولات التكنولوجية، وفرصة استثنائية، خصوصاً بالنسبة إلى تونس، التي قال إنها قادرة على أن تكون من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الثورة، بل وأن تتحول إلى منتج ومصدّر للتكنولوجيا بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها.وقدم بقير خلال الحوار قراءة واسعة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، شملت جاهزية المؤسسات، وتحولات سوق العمل، والسيادة التكنولوجية والأمن السيبراني، فضلاً عن توقعاته بشأن بلوغ الذكاء الاصطناعي مستويات متقدمة من القدرات المعرفية خلال سنة 2027، وما يمكن أن تحمله هذه التطورات من اختراقات في الطب والبيولوجيا وإطالة عمر الإنسان.في مستهل الحوار، تطرق بقير إلى التحول من استعمال الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً فردياً للإنتاجية إلى توظيفه ضمن منظومة عمل متكاملة داخل المؤسسات.واعتبر أن المؤسسات الاقتصادية ليست جاهزة بعد لهذا التحول، وأن عليها تغيير طريقة تفكيرها وتنظيمها بسرعة، مشيراً إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الأفراد على إنجاز مهامهم أصبح أمراً شائعاً، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية إدماج هذه الأدوات ضمن فرق العمل، ثم على مستوى المؤسسة بأكملها.وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تزايداً في التفاعلات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي أنفسهم، مقابل تراجع نسبي في التفاعلات التقليدية بين الأشخاص عبر الإنترنت. وقدّر أن الوكلاء باتوا يمثلون نحو 50 بالمائة من حركة الإنترنت عالمياً، وفق تقديره خلال الحوار، متوقعاً أن تتوسع هذه النسبة مع تطور الأنظمة المستقلة.وشدد على أن التحدي المطروح أمام المؤسسات لا يتعلق بمجرد اقتناء أدوات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم العمليات الداخلية وتحديد المهام التي يمكن إسنادها إلى الوكلاء، وكيفية تنسيق عملهم ضمن فرق وأنظمة مترابطة.وأضاف أن تأسيس شركة جديدة وفق نموذج يعتمد الذكاء الاصطناعي منذ البداية، أو ما يعرف بـ«AI Native Company»، أسهل بكثير من تحويل مؤسسة قائمة وإعادة تنظيمها حول هذه التكنولوجيا، وهو ما يفسر، حسب رأيه، حجم العمل الذي لا يزال ينتظر المؤسسات التقليدية.وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الدراسة الدولية التي تناولها البرنامج ضمن فقرة الذكاء الاصطناعي تكشف عن فجوة بين اهتمام الشركات بالتكنولوجيا وقدرتها الفعلية على اعتماد الوكلاء المستقلين، إذ إن أكثر من ثمانية من كل عشرة مسؤولين يعتزمون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، مقابل نحو مؤسسة واحدة من كل عشر تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات دون مصادقة بشرية في عدة مجالات.وتناول الحوار أحد أكثر الملفات التي تثير القلق بشأن مستقبل العمل، وهو احتمال اختفاء عدد من المهن بفعل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.وفي رده عن هذا الموضوع، أوضح بقير أن التحول لن يؤدي بالضرورة إلى اختفاء المهن بكاملها، بل سيطال بالأساس مجموعة من المهام التي تتكون منها هذه المهن، وخاصة الأعمال المعرفية الروتينية والبسيطة.وأشار إلى أن مجالات مثل المحاسبة والقانون وغيرها ستشهد اعتماداً أكبر على الذكاء الاصطناعي لإنجاز عدد من المهام التي كانت تتطلب تدخلاً بشرياً، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني الاستغناء عن المحاسبين أو المحامين أو المختصين، بل تغير طبيعة عملهم والقيمة التي يقدمونها.واعتبر أن الفئة الأكثر عرضة لتداعيات هذا التحول هي الشباب الذين يدخلون سوق العمل حديثاً، وخاصة المتدربين والمبتدئين، لأن المهام البسيطة التي كانوا ينجزونها في بداية مسيرتهم المهنية، لاكتساب الخبرة والتدرج نحو الاختصاص، أصبحت من أكثر المهام القابلة للأتمتة.في المقابل، يرى بقير أن الخبرة والتخصص والقدرة على التحليل واتخاذ القرارات ستظل عناصر ذات قيمة مرتفعة، وهو ما يستوجب إعادة التفكير في طرق تكوين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الجديد.وعند الانتقال إلى موقع تونس والاقتصادات الإفريقية في هذه التحولات، قدم بقير رؤية اعتبر فيها أن الذكاء الاصطناعي يحمل احتمالين متناقضين: إما أن يتحول إلى وسيلة تاريخية لتدارك التأخر الاقتصادي والتكنولوجي، أو أن يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدول القادرة على امتلاك التكنولوجيا وتطويرها وتلك التي تكتفي باستهلاكها.وقال إن الذكاء الاصطناعي يميل بطبيعته إلى تركيز القدرات والموارد والنفوذ لدى الأطراف الأكثر تقدماً، وهو ما قد يجعل بعض الدول والشركات تحقق قفزات كبيرة، مقابل تهميش أطراف أخرى لا تملك الإمكانيات اللازمة للمنافسة.لكنه أكد، في المقابل، أن تونس تمتلك عناصر يمكن أن تجعلها من المستفيدين من هذه الثورة، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يمثل «أكبر فرصة في تاريخ تونس».وأوضح أن الأمر لا يقتصر على استعمال النماذج الجاهزة وتطوير تطبيقات تعتمد عليها، بل يتعلق أيضاً بقدرة البلاد على تعبئة موارد الطاقة وتوفير قوة الحوسبة اللازمة لتطوير أنظمتها الخاصة، بما يسمح لها بتعزيز استقلاليتها التكنولوجية والمعرفية.وأضاف أن موقع تونس الجغرافي وقدراتها البشرية والإمكانات المتوفرة لديها يمكن أن تساعدها على التحول إلى بلد منتج للتكنولوجيا ومصدّر لها، شرط اتخاذ الخيارات المناسبة واستثمار هذه المرحلة.وشدد على أن السؤال الاستراتيجي المطروح أمام البلاد هو ما إذا كانت ستكتفي بدور المستهلك للذكاء الاصطناعي، أم ستعمل على إنتاج حلولها الخاصة التي تعكس قيمها وثقافتها وتستجيب لحاجيات مؤسساتها ومواطنيها.وعاد بقير إلى مسألة الاعتماد على المنصات والنماذج الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف من أن تصبح المؤسسات والدول مرتبطة بقرارات الشركات التي تتحكم في هذه التكنولوجيا، سواء من حيث الأسعار أو شروط النفاذ أو إتاحة الخدمات.واعتبر أن الاعتماد على النماذج الأجنبية لا يمثل مجرد تبعية تقنية، بل يمكن أن يتحول إلى تبعية معرفية تؤثر في الفرق والمؤسسات ومراكز البحث، وفي قدرتها على تطوير حلول مستقلة.وأشار إلى أن النماذج الصينية مفتوحة المصدر أصبحت تقدم أداء متقدماً، وأن إتاحتها مجاناً تمثل حالياً فرصة للاستفادة منها، لكنه حذر من أن هذا الوضع قد يتغير مستقبلاً، بما يطرح ضرورة عدم بناء المستقبل التكنولوجي للبلاد على افتراض استمرار توفر الأدوات الأجنبية بالشروط نفسها.وفي تعريفه للسيادة التكنولوجية، قال بقير إنها تتمثل عملياً في مدى تأثر الدولة بقرارات الأطراف الأخرى وتحكمها في خياراتها التكنولوجية.وأوضح أن بناء هذه السيادة يتطلب توفير بنية تحتية تشمل الطاقة وقوة الحوسبة والتطبيقات، إلى جانب تطوير المؤسسات والشركات المحلية القادرة على إنتاج أنظمة ذكاء اصطناعي موجهة للتونسيين، مع مراعاة خصوصية المجتمع وقيمه واحتياجاته.واعتبر أن تونس تمتلك جزءاً مهماً من المقومات اللازمة للانطلاق في هذا الاتجاه، بل يمكنها على المدى المتوسط والبعيد أن تتحول إلى مصدر لهذه التكنولوجيا، لا مجرد سوق لاستهلاكها.ومن أبرز المحاور التي توقف عندها الحوار مسألة المخاطر الأمنية المرتبطة بتطور الوكلاء المستقلين، وخاصة قدرتهم على تنفيذ عمليات معقدة عبر الإنترنت دون إشراف بشري متواصل.واستعاد بقير مشاركته قبل نحو ثلاث سنوات في قمة دولية حول سلامة الذكاء الاصطناعي بالمملكة المتحدة، حيث شارك في نقاشات جمعت عدداً من كبار قادة القطاع، من بينهم داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «Anthropic»، وإيلون ماسك.وأوضح أن المخاوف التي كانت مطروحة آنذاك تتعلق بإمكانية أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقلة بما يكفي لاختراق المواقع والتجول عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات دون رقابة مباشرة.وأضاف أن ما كان يُطرح حينها باعتباره سيناريو محتملاً أصبح، حسب تقييمه، واقعاً في سنة 2026، محذراً من أن المخاطر السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أصبحت من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات.وقال إن الأنظمة المتقدمة باتت تمتلك قدرات معرفية وتنفيذية عالية، ويمكنها، وفق تحذيره، استغلال الثغرات والوصول إلى أنظمة رقمية معقدة، وهو ما يفرض على المؤسسات إعادة تقييم إجراءات الحماية والأمن السيبراني.ودعا أصحاب المؤسسات والمسؤولين عن الأمن المعلوماتي إلى التعامل بواقعية مع هذه المخاطر، وعدم اعتبارها مجرد فرضيات مستقبلية، مؤكداً ضرورة مراجعة طرق العمل وحماية البيانات الحساسة وتجنب الاعتماد على أنظمة خارجية في وظائف حيوية دون ضمانات كافية.لكنه شدد في المقابل على أن هذه التهديدات لا تعني التخلي عن الذكاء الاصطناعي، إذ إن منافعه المحتملة كبيرة، ويمكن التعامل مع مخاطره من خلال التنظيم والرقابة وإدارة البيانات وتقليص التبعيات التقنية الحرجة.ومن أكثر المحاور إثارة في الحوار توقعات بقير بشأن التطور المرتقب للذكاء الاصطناعي خلال سنة 2027، التي وصفها بأنها قد تكون من أهم السنوات في تاريخ التكنولوجيا.وأوضح أن أحد أسباب التسارع الحالي يتمثل في دخول الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير الأجيال الجديدة من الذكاء الاصطناعي نفسه، وهو ما يخلق حلقة متسارعة، إذ تساعد النماذج الحالية على تطوير نماذج أكثر قوة وكفاءة، بما يسرّع وتيرة الابتكار.وأشار إلى أن هذا التطور لا يقتصر على تحسين أداء الأدوات الموجودة، بل يتعلق بظهور قدرات معرفية جديدة تسمح للأنظمة بتنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة ولفترات طويلة.وفي تعريفه للذكاء الفائق، أوضح بقير أنه يقصد به بلوغ نظام الذكاء الاصطناعي مستوى من القدرات المعرفية يوازي أو يتجاوز ما يمكن أن تنجزه مجموعات كبيرة من الخبراء البشريين. وضرب مثالاً بقدرته على تقديم نتائج بحثية يمكن أن تتطلب عمل عشرة آلاف باحث متخصص على مدى عشر سنوات، ولكن في وقت أقصر بكثير.وأضاف أن بعض المختبرات الأكثر تقدماً بدأت تشهد بالفعل ظهور أنظمة قادرة على العمل باستقلالية لمدة أسبوع، متوقعاً، وفق أفضل التقديرات التي أشار إليها، أن تصبح هذه الأنظمة قادرة على إنجاز ما يعادل سنة كاملة من العمل البشري المستقل.واعتبر أن التطورات المقبلة قد تحدث قفزات في مجالات الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا، مشيراً إلى أن ما يعادل عشر سنوات من التقدم في الرياضيات قد يصبح ممكناً بوتيرة أسرع، وأن تأثيرات مماثلة قد تظهر في الفيزياء خلال مراحل لاحقة.وفي هذا السياق، دعا المستمعين إلى الاطلاع على تقرير «AI 2027»، الذي قال إنه صدر عن مجموعة من خبراء التوقعات في الولايات المتحدة خلال أفريل وماي 2025، ويتضمن سيناريوهات مفصلة لتطور الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، وفق مقاربة تعتمد على تطور القدرات الحاسوبية والخوارزميات.وشدد بقير على أن ما يطرحه ليس مجرد خيال علمي، بل توقعات تستند إلى متابعة اتجاهات تطور قوة الحوسبة وتحسن الخوارزميات، وإن كانت تظل سيناريوهات مستقبلية وليست نتائج مؤكدة.وعندما سأله وسيم بلعربي عن أنواع الخدمات والمنتجات التي قد تظهر مستقبلاً ولم تصبح متاحة بعد، تحدث بقير عن جيل جديد من الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متكاملة من البداية إلى النهاية، والعمل لأيام متتالية، ثم تقديم النتائج دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.كما أشار إلى إمكانية ظهور شركات صغيرة جداً من حيث عدد العاملين، لكنها تحقق قيمة اقتصادية كبيرة بفضل اعتمادها المكثف على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى إن فكرة شركة تبلغ قيمتها مليار دولار ويديرها شخص واحد فقط لم تعد، في تقديره، بعيدة عن الواقع.وطرح بقير أيضاً عدداً من المجالات التي يمكن أن تشكل فرصاً للشركات التكنولوجية، من بينها تطوير حلول ذكاء اصطناعي سيادية جاهزة للاستعمال، تعتمد نماذج مستضافة محلياً وتكون متاحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الصناعية.كما تحدث عن أهمية تطوير أنظمة للتحقق من أصالة الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، من خلال وضع علامات موثوقة تساعد على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الذي يتم إنشاؤه أو تغييره بواسطة الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد صعوبة التفريق بينهما.وتطرق الحوار إلى مسألة التنبؤ بالمستقبل، في سؤال طُرح على بقير بشأن بعض الروايات التي تتحدث عن أشخاص يزعمون أنهم قدموا من المستقبل أو توقعوا أحداثاً قبل وقوعها.واعتبر أن القوانين الفيزيائية المعروفة لا تقدم أساساً يسمح بافتراض إمكانية انتقال أشخاص من المستقبل إلى الحاضر، وأنه لا حاجة إلى اعتماد مثل هذه الفرضيات لتفسير تطور التكنولوجيا.لكنه ميز بين الروايات غير المثبتة وبين التنبؤ العلمي الذي يعتمد على دراسة الاتجاهات وتحليل المعطيات، مشيراً إلى أن بعض الخبراء باتوا قادرين على تقديم توقعات دقيقة نسبياً بشأن تطور الذكاء الاصطناعي.واستشهد في هذا السياق بالتوقعات التي تتناول تسارع قوة الحوسبة وتراجع تكلفتها وتحسن الخوارزميات، وهي عوامل قال إنها تفسر جانباً مهماً من القفزات التي يشهدها القطاع.وعلى الرغم من تركيز الحوار على المخاطر التكنولوجية، خصص بقير جانباً مهماً للفرص التي يمكن أن يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، معتبراً أن من أكبر مكاسبه المحتملة تحسين فهم الإنسان لجسمه وتطوير وسائل جديدة للعلاج والوقاية.وأشار إلى وجود تجارب سريرية على لقاحات مخصصة لمكافحة السرطان، يتم تصميمها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي وفق الخصائص الخاصة بكل مريض، بما يعني تطوير لقاح يستهدف حالة فردية بدلاً من اعتماد علاج موحد لجميع المرضى.كما تحدث عن جزيئات دوائية يجري تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، من بينها جزيء يستهدف التليف الرئوي، قال إن تطويره وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مع توقعات بإمكان ظهور نتائج مهمة خلال سنة 2027.واعتبر أن هذه التطورات قد تمهد لظهور موجة من الأدوية الجديدة التي يمكن أن تساهم في تحسين صحة البشر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على تسريع البحث، بل يمكن أن يفتح مجالات علاجية لم تكن متاحة بالوسائل التقليدية.ومن بين المواضيع التي وصفها بقير بأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي، مسألة إطالة العمر ومكافحة الشيخوخة، حيث تحدث عن أولى التجارب السريرية التي تستهدف إعادة تجديد الخلايا، معتبراً أن هذا المجال قد يشهد تطورات مهمة خلال السنوات المقبلة.وأشار إلى تجربة سريرية من المرحلة الأولى تعمل عليها شركة تكنولوجيا حيوية أمريكية، مرتبطة بأبحاث الطبيب ديفيد سينكلير، وتركز في مرحلتها الحالية على العين، بهدف معالجة بعض الحالات المرتبطة بفقدان البصر من خلال استهداف آليات تجديد الخلايا.وأوضح أن التقنيات المستخدمة في هذه الأبحاث قد تفتح مستقبلاً المجال أمام تطبيقات تشمل أعضاء أخرى من جسم الإنسان، إذا أثبتت التجارب فعاليتها وسلامتها.وأكد أن هذه الأبحاث لا تزال في مراحلها السريرية الأولى، لكن إمكاناتها قد تكون كبيرة، خاصة إذا نجح الباحثون في تطوير وسائل تسمح للإنسان بالحفاظ على صحة جيدة لفترة أطول، وليس فقط زيادة عدد سنوات الحياة.وأضاف أن السرطان يظل من أكبر التحديات الطبية، بالنظر إلى اختلاف الطفرات من شخص إلى آخر، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكان تحقيق اختراقات علمية مهمة بفضل الذكاء الاصطناعي.وفي ختام الحوار، سأل وسيم بلعربي ضيفه عن أكثر ما يقلقه أو يشغل تفكيره في ظل هذه التحولات المتسارعة.وقال بقير إنه يفكر كثيراً في المرحلة التي يمر بها العالم، معتبراً أن البشرية تقف على أبواب عالم جديد قد تتوفر فيه إمكانات وموارد معرفية وإنتاجية غير مسبوقة.وأضاف أن السؤال الأساسي ليس فقط ما إذا كانت الوفرة ستتحقق بفضل الذكاء الاصطناعي، بل لمن ستكون هذه الوفرة، وهل ستستفيد منها جميع المجتمعات أم ستتركز لدى الدول والشركات الأكثر امتلاكاً للتكنولوجيا.وأوضح أن جزءاً كبيراً من جهوده ومبادراته المهنية كان موجهاً إلى مساعدة العالم النامي، وخاصة تونس، على أن يكون جزءاً من التقدم التكنولوجي بدلاً من البقاء على هامشه.وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات التونسية الموجودة في الخارج، معتبراً أن الجالية التونسية تمتلك إمكانات كبيرة يمكن أن تساهم في بناء مستقبل تكنولوجي جديد للبلاد، شريطة العمل المشترك وتوجيه الجهود نحو مشاريع ذات قيمة مضافة.وختم بقير بالتأكيد على تفاؤله بقدرة تونس على الاستفادة من هذه المرحلة، لكنه ربط ذلك بضرورة اتخاذ الخيارات الصحيحة، والاستثمار في القدرات البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي، حتى لا تتحول الثورة التكنولوجية إلى فرصة تضيع بسبب التأخر في التحرك.ويعكس الحوار الذي أجراه كريم بقير في برنامج «إكسبريسو» تصوراً يقوم على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتحسين الإنتاجية، بل أصبح عاملاً قادراً على إعادة تشكيل المؤسسات والوظائف وموازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية.وبين التحذير من المخاطر السيبرانية والتبعية التقنية، والتفاؤل بإمكانات الطب والبحث العلمي، وضع بقير تونس أمام خيار استراتيجي يتمثل في الانتقال من استهلاك الحلول الأجنبية إلى تطوير قدراتها الخاصة والمشاركة في إنتاج التكنولوجيا.أما سنة 2027، التي يتوقع أن تشهد قفزة كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي، فتمثل وفق قراءته موعداً بالغ الأهمية للاستعداد لهذه التحولات، حتى لا تجد المؤسسات والدول نفسها أمام واقع تكنولوجي جديد دون امتلاك الأدوات اللازمة للتعامل معه.