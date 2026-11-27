قضتبـ، ابتدائياً ، بـمعفي حق، في قضية تتعلق بـلاستخلاصلنفسه أو لغيره وكما قضت، في نفس القضية، بـفي حقينشط في قطاع، مع، وذلك على خلفيةيديرهاوكانتلدىقد قررتبـ، صحبةبـ، على أنظارلـ، من أجلالمذكورة.