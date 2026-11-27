الوزير الأسبق لتكنولوجيا المعلومات يدان بـ6 أعوام سجناً ورجل أعمال بـ5 أعوام في قضية فساد مالي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائياً ، بـالسجن مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل في حق الوزير الأسبق لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، في قضية تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
كما قضت الدائرة الجنائية، في نفس القضية، بـالسجن مدة خمسة أعوام في حق رجل أعمال ينشط في قطاع المساحات التجارية الكبرى، مع الخطايا المالية، وذلك على خلفية عقد شركة يديرها رجل الأعمال.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة رجل الأعمال بـحالة سراح، صحبة الوزير الأسبق للاتصال وتكنولوجيا المعلومات بـحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي، من أجل التهم المذكورة.
كما قضت الدائرة الجنائية، في نفس القضية، بـالسجن مدة خمسة أعوام في حق رجل أعمال ينشط في قطاع المساحات التجارية الكبرى، مع الخطايا المالية، وذلك على خلفية عقد شركة يديرها رجل الأعمال.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة رجل الأعمال بـحالة سراح، صحبة الوزير الأسبق للاتصال وتكنولوجيا المعلومات بـحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي، من أجل التهم المذكورة.
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