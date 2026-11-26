This Thanksgiving, we're grateful for nearly 230 years of U.S.-Tunisia friendship. 🦃🇺🇸🇹🇳 Ambassador Bazzi cooked with Chef Fatma Aouadi using harissa from Nabeul's Harissa Festival and olive oil from his residence. Watch what's cooking! 🌶

في عيد الشكر، نعبّر عن امتناننا لصداقة تجمع تونس والولايات المتحدة منذ نحو 230 عامًا. 🦃🇺🇸🇹🇳 أعدّ السفير بزّي والشاف فاطمة العوادي وجبة العيد بهريسة من مهرجان الهريسة في نابل وزيت زيتون من مقرّ إقامة السفير. شاهدوا ما أعدّاه! 🌶