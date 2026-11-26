السفير الأمريكي بتونس يحتفل بعيد الشكر بنكهة تونسية..
اختار السفير الأمريكي لدى تونس، بزّي، الاحتفال بعيد الشكر هذه السنة على الطريقة التونسية، مستعيناً بالهريسة القادمة من مهرجان الهريسة بنابل وزيت الزيتون من مقر إقامته، في تجربة طبخ جمعته بالشيف التونسية فاطمة العوادي.
ونشرت السفارة الأمريكية بتونس، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، مقطع فيديو يوثق مشاركة السفير بزّي للشيف فاطمة العوادي في إعداد وجبة عيد الشكر، في مبادرة تجمع بين تقاليد الاحتفال الأمريكي وبعض النكهات المميزة للمطبخ التونسي.
وأوضحت السفارة، في التدوينة المصاحبة للفيديو، أن الوجبة أُعدّت باستخدام الهريسة التونسية التي تم جلبها من مهرجان الهريسة بنابل، إلى جانب زيت الزيتون من مقر إقامة السفير.
ولم تقتصر رسالة السفير على أجواء الطبخ والاحتفال، إذ عبّر بهذه المناسبة عن اعتزازه بالصداقة التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ قرابة 230 عاماً، مرفقاً تدوينته بعلمي البلدين ورموز الاحتفال بعيد الشكر.
ونشرت السفارة الأمريكية بتونس، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، مقطع فيديو يوثق مشاركة السفير بزّي للشيف فاطمة العوادي في إعداد وجبة عيد الشكر، في مبادرة تجمع بين تقاليد الاحتفال الأمريكي وبعض النكهات المميزة للمطبخ التونسي.
This Thanksgiving, we're grateful for nearly 230 years of U.S.-Tunisia friendship. 🦃🇺🇸🇹🇳 Ambassador Bazzi cooked with Chef Fatma Aouadi using harissa from Nabeul's Harissa Festival and olive oil from his residence. Watch what's cooking! 🌶— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) November 26, 2026
في عيد الشكر، نعبّر عن امتناننا لصداقة تجمع تونس والولايات المتحدة منذ نحو 230 عامًا. 🦃🇺🇸🇹🇳 أعدّ السفير بزّي والشاف فاطمة العوادي وجبة العيد بهريسة من مهرجان الهريسة في نابل وزيت زيتون من مقرّ إقامة السفير. شاهدوا ما أعدّاه! 🌶
وأوضحت السفارة، في التدوينة المصاحبة للفيديو، أن الوجبة أُعدّت باستخدام الهريسة التونسية التي تم جلبها من مهرجان الهريسة بنابل، إلى جانب زيت الزيتون من مقر إقامة السفير.
ولم تقتصر رسالة السفير على أجواء الطبخ والاحتفال، إذ عبّر بهذه المناسبة عن اعتزازه بالصداقة التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ قرابة 230 عاماً، مرفقاً تدوينته بعلمي البلدين ورموز الاحتفال بعيد الشكر.
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