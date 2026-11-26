تقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم، برئاسة معز الناصري، بأحرّ عبارات التعزية والمواساة إلى الشعب المصري والاتحاد المصري لكرة القدم، إثر الحادث الأليم الذي جدّ مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026 بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 21 آخرين، فضلاً عن احتراق 27 سيارة ودراجة نارية.وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام سيارة بناقلة محمّلة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب البنزين منها واشتعال النيران، التي امتدت إلى عدد من المركبات. وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن سائق السيارة كان يقود بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، وأثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، اصطدم بالناقلة، ما تسبب في انفجار أحد إطاراتها وانقلابها. وقد تم إيقاف السائق المتسبب في الحادث، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مسؤوليته الجنائية.وأعربت الجامعة، باسم أعضاء المكتب الجامعي والأسرة الرياضية التونسية، عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا، راجية من الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.كما ثمّنت الجامعة المبادرة التضامنية التي أطلقتها رابطة أحباء النادي الإفريقي بمدينة ليون الفرنسية، ودعت من خلالها الجماهير التونسية الموجودة في مصر إلى التبرع بالدم لفائدة المصابين في الحادث. وقد استجاب عدد من أحباء النادي لهذه الدعوة، وتوجهوا إلى مستشفى إمبابة للتبرع بالدم، في مبادرة إنسانية تعكس روح التضامن والأخوة بين الشعبين التونسي والمصري.وفي سياق متصل، أعربت الجامعة عن تمنياتها بأن تدور المباراة المرتقبة بين الزمالك المصري والنادي الإفريقي، يوم السبت 28 نوفمبر بالقاهرة، في كنف الروح الرياضية والاحترام المتبادل، وأن تعود الجماهير والوفود الرياضية إلى ديارها سالمة.