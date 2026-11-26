قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد يوم 25 نوفمبر 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتفاقم الاختلالات الخارجية.وأشار البنك المركزي إلى تباطؤ نسق النمو الاقتصادي، الذي بلغ، مقابل 2.3 بالمائة خلال الثلاثي السابق، إلى جانب اتساع عجز الحساب الجاري ليصل إلىخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، أي ما يعادل 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، بما يعادل 88 يوم توريد، مقابل 106 أيام قبل سنة.وعلى مستوى التضخم، استقرّ مؤشر الأسعار عند، مقابل 4.9 بالمائة في أكتوبر 2025، في حين ظلّ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة مرتفعاً، عند حدود 13.2 بالمائة.وأمام هذه التطورات وحالة عدم اليقين التي تميّز الظرف الاقتصادي العالمي، شدّد مجلس إدارة البنك المركزي على ضرورة مواصلة اعتماد سياسة نقدية حذرة، ومتابعة المخاطر عن كثب، والعمل على المحافظة على استقرار الأسعار.وأكد البنك المركزي مواصلة اليقظة إزاء الضغوط التضخمية والاختلالات الخارجية، مع الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7 بالمائة.