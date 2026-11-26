Le Conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), réuni le 25 novembre 2026, a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à, au regard de la persistance des pressions inflationnistes et de l’accentuation des déséquilibres extérieurs.La Banque centrale relève notamment le ralentissement de la croissance économique, qui s’est établie à, contre 2,3% au trimestre précédent, ainsi que le creusement du déficit courant àau cours des dix premiers mois de l’année, soit 3,5% du PIB.Les avoirs nets en devises ont, pour leur part, atteint, couvrant 88 jours d’importation, contre 106 jours un an auparavant.Sur le plan de l’inflation, le taux s’est stabilisé à, contre 4,9% en octobre 2025. L’inflation des produits alimentaires frais demeure particulièrement élevée, à 13,2%.Face à ces évolutions et aux incertitudes économiques internationales, le Conseil a souligné la nécessité de maintenir une politique monétaire prudente, de suivre attentivement les risques et de préserver la stabilité des prix.La BCT réaffirme ainsi sa vigilance face aux pressions inflationnistes et aux déséquilibres extérieurs, tout en maintenant son taux directeur à 7%.