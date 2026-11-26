الاحتفاظ بأربعة من أعوان وموظفي أحد مراكز الفحص الفني للعربات في قضية غسيل أموال
أذنت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بنابل لأعوان إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بـالاحتفاظ بأربعة من أعوان وموظفي احد مركز الفحص الفني للعربات .
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بنابل كانت قد أذنت لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بخصوص الكشف عن شبكة لغسيل الأموال، تبيّن من خلال الأبحاث أن من بين عناصرها أربعة من أعوان وموظفي أحد مراكز الفحص الفني للعربات، ليتقرر الاحتفاظ بهم منذ أمس الأربعاء على ذمة البحث.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بنابل كانت قد أذنت لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بخصوص الكشف عن شبكة لغسيل الأموال، تبيّن من خلال الأبحاث أن من بين عناصرها أربعة من أعوان وموظفي أحد مراكز الفحص الفني للعربات، ليتقرر الاحتفاظ بهم منذ أمس الأربعاء على ذمة البحث.
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