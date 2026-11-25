اذنت النيابة العمومية لاعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بتسعة اشخاص من بينهم ثلاث فتيات اثر تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحجز حوالي نصف مليون حبة " ليريكا" كانت معدة للترويج،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس مفادها الاشتباه في اندماج فتاة من سكان فوشانة في مجال ترويج المخدرات والأقراص المخدرة، وللغرض تم تكثيف التحريات حول تحركاتها ووضعها تحت المراقبة اللازمة وهو ما ادى الى الكشف عن انخراطها في شبكة خطيرة لترويج المخدرات تنشط بين احياء الضاحية الجنوبية للعاصمة،وبتقدم الأبحاث تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس من القاء القبض على ثمانية أشخاص آخرين من بينهم فتاتان وذلك اثر سلسلة مداهمات أمنية ناجحة مما اسفر عن حجز حوالي نصف مليون حبة " ليريكا" المخدرة،وتتواصل الأبحاث مع عناصر الشبكة الخطيرة في انتظار احالتهم على أنظار القضاء