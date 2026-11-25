أذنتبفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات العثور على جثة شاب بأحد المسالك الفلاحية بمعتمدية، متوفى في ظروف غامضة.كما قررت النيابة العمومية توجيه الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لعرضها على التشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.وفي السياق ذاته، تعهدت الوحدات الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة في الغرض، وإجراء المعاينات الميدانية واستكمال التحريات لكشف كافة تفاصيل القضية.