اعترضوه بالحجارة وهدّدوه بسكين وسلبوه دراجته



لم يتم التعرف على المعتدين.. ومطالب بتعزيز الأمن



مبادرة تضامنية تعيد البسمة إلى فتحي البسدوري



تحوّلت حادثة تعرّض لها المواطن فتحي البسدوري، بمنطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، إلى مبادرة تضامنية لاقت تفاعلاً واسعاً، بعدما تعرّض لعملية سلب تحت التهديد رفقة زوجته، استولى خلالها المعتدون على دراجته النارية، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين وأهل الخير ويجمعوا التبرعات لاقتناء دراجة جديدة وتعويضه عن خسارته.وخلال مداخلة له في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، من تقديم هدى الورغمي، روى فتحي البسدوري تفاصيل الحادثة، كما تحدث عن المبادرة التي أعادت إليه بعضاً من الطمأنينة، رغم الصدمة التي خلّفتها الواقعة لديه ولدى زوجته.وأوضح البسدوري أنه اعتاد الخروج يومياً رفقة زوجته في جولة على متن دراجته النارية، مشيراً إلى أن زوجته تعاني من مرض في القلب، وأنه كان يحرص على مرافقتها وتغيير الأجواء عنها.وأضاف أن الحادثة جدّت في منطقة اعتاد المرور بها، على بعد نحو كيلومترين من وسط المدينة، عندما فوجئ بمجموعة من الأشخاص اعترضوا طريقه بعد أن ترصدوا له، وفق روايته.وقال إن المعتدين باغتوه ورشقوه بالحجارة، فيما أقدم أحدهم على إخراج سكين، الأمر الذي اضطره إلى التركيز على حماية زوجته، خاصة أن وضعها الصحي لا يسمح لها بتحمل مثل هذه الصدمات.وأشار إلى أنه حاول إبعاد زوجته عن مكان الاعتداء وحمايتها من الحجارة، لكن المعتدين استغلوا انشغاله بها واستولوا على دراجته النارية، ثم لاذوا بالفرار.وأكد أن أكثر ما أخافه خلال تلك اللحظات لم يكن فقدان الدراجة، وإنما تعرض زوجته، التي تعاني من مرض في القلب، لأي مكروه جراء الاعتداء والفزع الذي عاشته.وبخصوص مآل الشكاية، أفاد البسدوري بأنه أعلم الوحدات الأمنية بالحادثة، وأن أعوان الحرس الوطني رافقوه خلال عملية البحث، غير أنه لم يتم إلى حد إجراء الحوار التعرف على المشتبه بهم أو إيقافهم.وكشف أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ أشار إلى تعرض مواطن آخر، قبل الحادثة بنحو أسبوع، إلى عملية سلب أثناء عودته من العمل، باستعمال طريقة مشابهة، وهو ما أثار مخاوف الأهالي من تكرار مثل هذه الاعتداءات.وفي هذا السياق، وجّه نداء إلى السلطات الأمنية من أجل تعزيز الحضور الأمني بالمنطقة وإحداث مركز شرطة إلى جانب مركز الحرس الوطني الموجود، بما يساهم في حماية المواطنين والتصدي للمعتدين.وبعيداً عن تفاصيل الحادثة، حملت المبادرة التضامنية التي أطلقها عدد من المواطنين جانباً إنسانياً مؤثراً في القصة.وأوضح البسدوري أن صديقه زكريا زاره في منزله بعد الحادثة، واقترح عليه تسجيل مقطع فيديو لتوضيح ما تعرض له وإيصال نداء إلى الجهات الأمنية من أجل توفير الحماية للأهالي.وأضاف أن الفيديو ساهم في انتشار قصته ووصولها إلى عدد كبير من التونسيين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتفاعل معها عدد من أهل الخير ويقرروا تعويضه عن دراجته المسروقة.وتحدث البسدوري بتأثر عن هذه المبادرة، مؤكداً أنه لم يكن يعرف الأشخاص الذين تكفلوا باقتناء الدراجة الجديدة، وأن صديقيه أيمن وزكريا توليا إيصالها إليه في منزله.وقال إن هذه اللفتة أعادت إليه الراحة والفرحة، معبّراً عن امتنانه لكل من ساهم في هذه المبادرة، سواء بالتبرع أو بالمساندة أو بكلمة طيبة.كما أشار إلى تلقيه اتصالات من تونسيين مقيمين خارج البلاد عبّروا له عن تضامنهم وتأثرهم بما حدث، مؤكداً أن ما حصل جعله يستعيد ثقته في روح التضامن والتكافل بين التونسيين.وختم البسدوري حديثه بالتعبير عن شكره لكل من وقف إلى جانبه، متمنياً أن يحفظ الله الجميع وأن تتوقف مثل هذه الاعتداءات، فيما عبّرت مقدمة البرنامج عن تضامنها معه ومع زوجته، متمنية لهما الشفاء والسلامة، وأن تتمكن الوحدات الأمنية من القبض على المتورطين في الحادثة.