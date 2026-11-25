المشهد المتداول.. لحظة عبور الممثلين إلى فضاء العرض



عرض يقسم الشخصيات بين من يلوّث ومن يدافع عن النظافة



المسرح يتناول قضايا الشارع والمجتمع



الخضراوي يرحّب بالجدل ويدعو المنتقدين إلى مشاهدة العرض



أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تجرّ رجلاً بواسطة حبل في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، جدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة بعد تأويل المشهد باعتباره تصرفاً مهيناً للرجل، في حين لم يكن كثيرون على علم بأنه جزء من عرض مسرحي في إطار فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية.وفي تدخّل له ضمن برنامج «60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، من تقديم هدى الورغمي، قدّم صاحب فكرة العرض ومخرجه المسرحي وليد الخضراوي توضيحاته بشأن خلفيات المشهد والرسائل التي أراد العمل إيصالها، مؤكداً أن اللقطة المتداولة لا تمثل حادثة واقعية أو تصرفاً فردياً، وإنما هي جزء من عمل مسرحي يتناول ظاهرة التلوث وتراكم النفايات في الشوارع والفضاءات العامة.وأوضح الخضراوي أن اللقطة التي أثارت الجدل صُوّرت خلال انتقال الممثلين إلى فضاء العرض في الشارع الرئيسي للحبيب بورقيبة، مشيراً إلى أنها تمثل لحظة عبور من فضاء إلى آخر، وليست مشهداً مستقلاً عن بقية العمل المسرحي.وأضاف أن العرض يندرج ضمن المسرح الذي يخرج من الفضاءات المغلقة إلى الساحات العامة، بهدف استقطاب الجمهور وإشراكه في طرح قضايا حية تهم المجتمع، معتبراً أن هذا النوع من العروض لا يقتصر على تقديم مشاهد فنية، بل يسعى أيضاً إلى إثارة تساؤلات المتفرجين ودفعهم إلى التفاعل مع الموضوع المطروح.وفي تفسيره للرموز التي ظهرت في الفيديو، أوضح المخرج أن الشخصية التي ترتدي الأبيض تمثل النفايات والتلوث، وقد جرى تجسيدها في هيئة كائن يشبه الوحش، في حين تحمل بقية الشخصيات دلالات مرتبطة بالتعامل مع النظافة والفضاء العام.وأكد أن هذه الرموز لا تقتصر على الفضلات المنزلية أو أكياس القمامة، بل يمكن أن تشمل أشكالاً مختلفة من التلوث، سواء داخل الإدارات والمؤسسات أو في الحياة العامة، بما في ذلك ما وصفه بالنفايات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.وشدد على أن العمل المسرحي مفتوح على قراءات وتأويلات متعددة، وأن لكل متفرج الحق في فهم الرموز وفق زاوية نظره، لكن الحكم على المشهد بمعزل عن سياق العرض قد يؤدي إلى سوء فهم الرسالة التي أراد المخرج إيصالها.وبيّن الخضراوي أن العمل المسرحي يقوم على مواجهة بين مجموعتين من الشخصيات: مجموعة تمثل السلوكيات السلبية التي تتسبب في انتشار الأوساخ ورمي الفضلات في الشوارع، وأخرى تمثل الجانب الإيجابي الذي يسعى إلى الحفاظ على نظافة المدينة ومحيطها.وأضاف أن العرض لا يتوقف عند طرح المشكلة، بل يتضمن تفاعلاً مع الجمهور وتمارين تطبيقية تتعلق بكيفية جمع النفايات والمحافظة على نظافة الفضاء العام.وأشار إلى أن الجمهور تفاعل مع العرض، وأن لحظة اتحاد الممثلين مع المتفرجين لمواجهة الشخصية التي تجسد التلوث كانت من أبرز لحظاته، إذ تحولت المواجهة المسرحية إلى صورة جماعية تعبّر عن رفض السلوكيات التي تسيء إلى المدينة وبيئتها.وقال إن الرسالة الأساسية للعمل تختصرها عبارة:، مؤكداً أن مواجهة التلوث مسؤولية جماعية وليست مسؤولية طرف واحد.وأكد صاحب العمل أن المسرح لا ينبغي أن يظل بعيداً عن القضايا التي يعيشها المواطن يومياً، بل يمكن أن يتناول مشكلات الأحياء والشوارع والفضاءات العامة، وأن يساهم بالفن والموسيقى والعمل المسرحي في مقاومة مظاهر التلوث بمختلف أشكالها.وفي هذا السياق، وجّه تحية إلى عمال النظافة، مشيداً بجهودهم اليومية في تنظيف الشوارع والمحافظة على البيئة، ومذكّراً بأنهم يبدأون عملهم قبل استيقاظ المواطنين ويواصلونه إلى ساعات متأخرة.واعتبر أن تسليط الضوء على هذه الفئة وعلى الصعوبات المرتبطة بالنظافة مسؤولية فنية واجتماعية، خصوصاً في ظل ما تشهده بعض المدن من تراكم للنفايات وتدهور للمحيط العمراني.وبخصوص ردود الفعل التي أثارها الفيديو، خاصة من اعتبروا أن المشهد يتضمن صورة مهينة أو مسيئة، قال وليد الخضراوي إنه لا ينزعج من الجدل، بل يشكر كل من ساهم في تداول المقطع والتعريف بالعمل، سواء من خلال التعليقات المؤيدة أو المنتقدة.وأضاف أن الانتشار الواسع للفيديو ساهم، بطريقة أو بأخرى، في الترويج للعرض، مشيراً إلى أنه تلقى بالفعل مقترحات لإعادة تقديمه، معرباً عن أمله في أن تتاح الفرصة للجمهور لمشاهدته كاملاً.كما وجّه دعوة إلى الأشخاص الذين انتقدوا المشهد لمتابعة العرض ومناقشة رسائله، مؤكداً أن قراءة لقطة واحدة دون الاطلاع على بقية العمل تشبه الحكم على كتاب من عنوانه دون قراءة محتواه.وحذّر في المقابل من نشر صور أو مقاطع مجتزأة قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن العمل أو تقدم صورة سلبية عن البلاد، داعياً إلى التثبت من سياق المشاهد قبل إصدار الأحكام.وختم الخضراوي بالتأكيد على أن هدف العمل ليس إثارة الجدل من أجل الجدل، بل لفت الانتباه إلى ظاهرة التلوث والدعوة إلى تحمل المسؤولية المشتركة من أجل مدينة أنظف وفضاءات عامة أفضل.