L’intelligence artificielle au service des communautés



Des projets innovants dans la santé et la vérification de l’information



Renforcer les liens technologiques entre la Tunisie et le Canada



Le consultant en intelligence artificielle Houssem Cherif vient de recevoir le Prix CyberTalent 2026 dans la catégorie Innovation. Cette distinction, décernée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l’organisme Cybereco, vient saluer son engagement en faveur du développement de solutions technologiques à impact positif.Après avoir remporté, en 2025, le prix dans la catégorie Réalisation, Houssem Cherif décroche ainsi une deuxième distinction consécutive, confirmant la continuité de son parcours dans le domaine de l’innovation technologique.Formé en soutien informatique, en infrastructure réseau et en télécommunications, Houssem Cherif a construit son parcours autour de l’apprentissage continu, de l’innovation et de la volonté de rendre les nouvelles technologies accessibles au plus grand nombre. Aujourd’hui consultant en intelligence artificielle, il accompagne notamment des organismes à but non lucratif dans leur transformation numérique et dans l’intégration de solutions adaptées à leurs besoins.Houssem Cherif contribue également au projet, porté par l’organisme Révèl’Action, qui vise à promouvoir une économie locale plus verte, solidaire et durable.Cette initiative accompagne les commerces de proximité dans la gestion de leurs surplus, l’optimisation de leurs ressources et l’adoption de pratiques écoresponsables. Elle s’appuie notamment sur des outils technologiques et une intelligence artificielle frugale, conçus au service du quartier de Villeray, à Montréal.Au-delà de l’innovation technologique, Houssem Cherif défend une approche de l’intelligence artificielle fondée sur la responsabilité, l’accessibilité et les retombées concrètes. Ses projets cherchent à apporter des réponses à des enjeux réels, notamment en matière de prévention, d’accès à l’information et d’accompagnement des organisations.Houssem Cherif est également associé et cofondateur de, une application de prédiagnostic oculaire assisté par intelligence artificielle. Cette solution vise à favoriser la prévention et la sensibilisation à la santé visuelle grâce à l’analyse d’images oculaires réalisées directement à partir d’un smartphone.Il développe par ailleurs, anciennement TrustScan AI, un projet de veille et de vérification de l’information qui ambitionne de contribuer à la lutte contre la désinformation.Attaché à ses racines tunisiennes et à son parcours au Québec, Houssem Cherif souhaite contribuer au rapprochement des écosystèmes technologiques canadien et tunisien. À travers ses collaborations et ses différentes initiatives, il encourage le partage des connaissances, la coopération et le développement de projets à portée internationale.En tant qu’observateur au sein de l’, il participe aux échanges autour des enjeux liés à l’intelligence artificielle, en apportant notamment une perspective québécoise et en favorisant les passerelles entre le Canada et la Tunisie.Cette nouvelle distinction vient ainsi récompenser un parcours dans lequel l’innovation dépasse la seule dimension technologique pour s'inscrire dans une ambition plus large : mettre l’intelligence artificielle au service de l’humain, des organisations et de la société.