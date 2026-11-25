اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن تصرف رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2027، «لا يتماشى مع روح التعامل الإيجابي بين مؤسسات الدولة»، معتبراً أنه من شأنه المساس بمصداقية الهيئة وبواجب الاحترام الذي يفترض أن يسود تعامل المؤسسات فيما بينها.وأوضح بودربالة، عقب اختتام أشغال الجلسة، أنه رأى من واجبه التدخل في هذه المسألة والتوجه مباشرة إلى الشعب التونسي، مشيراً إلى أن ممثلي رئاسة الجمهورية، عند افتتاح الجلسة، ورئيس الحكومة وأعضاءها، حرصوا على إظهار الاحترام للمجلس ولمؤسسة الوظيفة التشريعية بغرفتيها، وكذلك لبقية مؤسسات الدولة.وفي رده على ما يُثار بشأن الصفة الدستورية المستقلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد بودربالة أن استقلالية المؤسسات الدستورية لا تتعارض مع احترام بقية مؤسسات الدولة.وضرب مثالاً بالسلطة القضائية، التي وصفها بأنها أعلى هيئة دستورية مستقلة في البلاد، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، عند حضوره إلى البرلمان، يقف احتراماً لرئيس المجلس وأعضائه، كما فعلت محكمة المحاسبات خلال حضورها أمس.وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أن المطلوب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به، هو الالتزام بالحياد واحترام بقية المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن الدولة تقوم على وظائفها التنفيذية والتشريعية والقضائية.