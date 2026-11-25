فاروق بوعسكر لفاطمة المسدي: برا ارفع الحصانة وواجه القضاء ...والعار أطول من الأعمار!؟
وجه الاربعاء 25 نوفمبر، ؤئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجابات حادة اللهجة ردا على مداخلة النائبة فاطمة المسدي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة هيئة الانتخابات.
وقال فاروق بوعسكر " في تقديري الملاحظة التي تفضلت بها النائبة في خصوص الاحترام يبدو لي ان من أتى على هذه الملاحظة لا يستحق الاحترام فعلا".
وتابع متحدثا عن مداخلة فاطمة المسدي " احيانا يجيك شخص يحاول يلقن دروس للهيئة في حين ان الهيئة ليست في موقع التلميذ الذي يستحق الدروس".
وأضاف " يجيك نائب منتخب ب 6.5 بالمائة من الاصوات على دائرة صفاقس الجنوبية ويعطي الحق لنفسو ان يعطي دروس ويصفي حسابات ضيقة ...لانها محل تتبع في قضايا من طرف الهيئة وهي تتمسك بالحصانة
وتدعي التمثيلية وتدعي انها تمثل الشعب".
واردف قائلا " النائبة ما تنجمش تترشح للانتخابات المقبلة مزاللها بعض الاشهر لتصفية حساباتها" وخاطب النائبة الذي قاطعته اكثر من مرة خلال مداخلته قائلا " برا ارفع الحصانة عالملفات متاعك وواجه القضاء والعار اطول مالاعمار".
وقال فاروق بوعسكر " في تقديري الملاحظة التي تفضلت بها النائبة في خصوص الاحترام يبدو لي ان من أتى على هذه الملاحظة لا يستحق الاحترام فعلا".
وتابع متحدثا عن مداخلة فاطمة المسدي " احيانا يجيك شخص يحاول يلقن دروس للهيئة في حين ان الهيئة ليست في موقع التلميذ الذي يستحق الدروس".
وأضاف " يجيك نائب منتخب ب 6.5 بالمائة من الاصوات على دائرة صفاقس الجنوبية ويعطي الحق لنفسو ان يعطي دروس ويصفي حسابات ضيقة ...لانها محل تتبع في قضايا من طرف الهيئة وهي تتمسك بالحصانة
وتدعي التمثيلية وتدعي انها تمثل الشعب".
واردف قائلا " النائبة ما تنجمش تترشح للانتخابات المقبلة مزاللها بعض الاشهر لتصفية حساباتها" وخاطب النائبة الذي قاطعته اكثر من مرة خلال مداخلته قائلا " برا ارفع الحصانة عالملفات متاعك وواجه القضاء والعار اطول مالاعمار".
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