أعلن الاتحاد القطري لكرة السلة عن تعاقده مع المدرب التونسي حاتم مملوك للإشراف على المقاليد الفنية للمنتخب الأول خلال منافسات النافذة الخامسة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027.وسيخلف مملوك في تدريب "الأدعم" التركي هاكان ديمير على ان تكون البداية بمواجهة كوريا غدا الخميس قبل ملاقاة اليابان يوم 29 نوفمبر الجاري في قاعة الجنوب ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة نهائيات كأس العالم لكرة السلة خلال الفترة من 27 أوت إلى 12 سبتمبر 2027.