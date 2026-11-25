اصدر الثلاثاء 24 نوفمبر، 27 نائبا بالبرلمان بيانا مشتركا عبّروا من خلاله عن رفض مشروع قانون المالية في صيغته الحالية.واعتبر النواب ان مشروع القانون لا يستجيب لتطلعات قطاعات واسعة من الشعب ولا يتضمن اجراءات حقيقية من شأنها القطع مع خيارات أثبتت فشلها واضعفت مؤسسات الدولة..كما عبّر النواب عن تمسكهم بالدور التشريعي والرقابي ورفضهم تحويل المجلس الي اداة للمصادقة الشكلية على اختيارات جاهزة.