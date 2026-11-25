تعزّزت التجهيزات الطبية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة باقتناء جهاز للتنظير بالصدى بالموجات فوق الصوتية، يعمل بالنظامين الشعاعي والخطي (Colonne d’écho-endoscopie radiale et linéaire)، بكلفة جملية تجاوزت 648 ألف دينار، ويُعد الأول من نوعه في المستشفيات العمومية التونسية، وفق ما أعلنه المستشفى.وأوضح المستشفى أن هذا الجهاز، الذي تم اقتناؤه بإشراف من وزارة الصحة لفائدة قسم الأمراض الصدرية، سيمكن من إجراء فحوصات دقيقة للجهاز التنفسي والمنطقة المنصفية، فضلاً عن أخذ عينات وخزعات موجّهة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية، خاصة من العقد اللمفاوية وأورام الرئة في مراحلها المبكرة.كما يتيح هذا التجهيز تشخيص الأورام وتحديد مراحل انتشارها، بما يساعد على تحسين دقة التشخيص واختيار التدخلات العلاجية المناسبة، وتعزيز التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض الصدرية والسرطانية.ويأتي اقتناء هذا الجهاز في إطار جهود تطوير الإمكانيات التشخيصية والعلاجية للمستشفى، والارتقاء بخدمات طب الاختصاص.