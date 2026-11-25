أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالاحتفاظ بشاب تونسي في العقد الثالث من عمره، للاشتباه في تورطه في قتل شاب من إفريقيا جنوب الصحراء طعناً بواسطة آلة حادة، إثر خلاف نشب بينهما بمنطقة البحر الأزرق.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتبه به كان قد انتدب الضحية للعمل لفائدته والقيام بعدد من الأشغال، غير أن العلاقة بينهما انتهت بعد إتمام تلك الأعمال، ليتواصل الخلاف بسبب مطالبة الشاب من إفريقيا جنوب الصحراء بالحصول على بقية مستحقاته المالية.وتعود تفاصيل الواقعة إلى لقاء جمع الطرفين أمام محل لبيع مواد البناء والتجهيزات الكهربائية بمنطقة البحر الأزرق، حيث جدّد الضحية مطالبته بمستحقاته المالية، قبل أن يتطور النقاش بينهما إلى خلاف حاد، تعرّض خلاله للطعن بواسطة آلة حادة، ما أدى إلى وفاته.وقد تقرر الاحتفاظ بالشاب التونسي على ذمة البحث، للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، على أن تتم إحالته لاحقاً على أنظار القضاء.