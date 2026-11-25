نتائج الاختبارات الطبية تؤكد تعرّض الطفلة للاغتصاب



تنقّل قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، والمتعهّد بالبحث في قضية الطفلة يقين، إلى المستشفى للاستماع إلى أقوالها بشأن ما تعرّضت له، وذلك بعد تعذّر مثولها أمامه بمكتبه بسبب وضعها الصحي.وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بالاعتداء الجنسي واغتصاب الطفلة.وشملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين، ومن بينهم شقيقان ووالدتهما، وفتاتان، وممرض، وهو شقيق أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، إضافة إلى صاحبة المنزل.وفي سياق متصل، وردت نتائج الاختبارات الطبية التي أكدت تعرّض الطفلة للاغتصاب، كما تمكّنت الوحدات الأمنية من حجز هاتف جوّال استُخدم، وفق المعطيات المتوفرة، في توثيق واقعة الاعتداء.ويُذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد احتفظت في وقت سابق بعدد من الأشخاص، فيما أدرجت آخرين في قائمة التفتيش، للاشتباه في تورطهم، سواء بصفة مباشرة أو بالمشاركة، في جريمة الاعتداء الجنسي.كما يواجه بعض المعنيين بالأبحاث تهمًا تتعلق بالاعتداء على أعوان الأمن أثناء أدائهم لمهامهم.