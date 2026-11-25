قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 8 أعوام في حق محاسب، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عمومية، كما حكمت عليه بخطايا مالية قدرها 30 ألف دينار.وتعود أطوار القضية إلى تفطّن الجهات المعنية إلى إخلالات وتجاوزات مالية خلال عمليات التصرف والمحاسبة، كشفت عن اختلاس مبالغ مالية راجعة إلى المال العام. وعلى إثر ذلك، فُتح بحث في الغرض، تلاه تحقيق قضائي أُحيل بموجبه المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.وخلال جلسات المحاكمة، تولّت هيئة المحكمة مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، إلى جانب المؤيدات المحاسبية والرقابية المدرجة بملف القضية، قبل أن تصدر حكمها الابتدائي القاضي بسجنه مدة 8 أعوام، مع تسليط خطايا مالية عليه بقيمة 30 ألف دينار.