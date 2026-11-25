Une deuxième affaire devant le tribunal de première instance de Tunis



La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de l’Ariana a condamné Moez Haj Mansour, en première instance et en sa présence, à 18 mois de prison, avec exécution immédiate.Cette condamnation fait suite à une plainte déposée contre lui par le premier délégué du gouvernorat de l’Ariana, au sujet de publications qu’il aurait mises en ligne sur Facebook.Le ministère public près le tribunal de première instance de l’Ariana avait renvoyé Moez Haj Mansour devant la chambre correctionnelle pour être jugé dans cette affaire, alors qu’il était en liberté.Par ailleurs, dans une autre affaire, le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis avait émis, samedi dernier au matin, un mandat de dépôt à l’encontre de Moez Haj Mansour. Détenu, ce dernier a été renvoyé devant la chambre correctionnelle, où il doit comparaître le 3 décembre prochain.Cette procédure fait suite à une plainte déposée en mai 2026 par le chargé général du contentieux de l’État, au nom du ministère de l’Intérieur, de ses cadres et de ses agents.Dans le cadre de cette affaire, le ministère public avait ordonné aux agents de la sous-direction des affaires criminelles, relevant de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani, de placer l’intéressé en garde à vue.Les faits qui lui sont reprochés concernent notamment l’attribution à un fonctionnaire public de faits illégaux liés à ses fonctions, sans apporter de preuves à l’appui de ces accusations, ainsi que la simulation d’une infraction et le traitement de données à caractère personnel sans le consentement de leur titulaire.La plainte porte plus précisément sur des publications diffusées par Moez Haj Mansour en septembre 2025. Selon les termes de la plainte, celles-ci contenaient de graves accusations non étayées, ainsi que des informations permettant d’identifier des responsables sécuritaires, qui auraient fait l’objet de propos diffamatoires susceptibles de mettre leur vie en danger.