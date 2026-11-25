Des mesures destinées à réduire le coût des installations solaires



Des installations encore trop coûteuses pour les ménages et les entreprises



Fabricants locaux et importateurs : trouver un équilibre



Le risque d’un recours accru au marché parallèle



Un potentiel solaire encore largement à exploiter



Réorienter une partie des subventions vers l’investissement solaire



Les articles rejetés pourraient-ils revenir devant la plénière ?



Le rejet des articles 49 et 50 du projet de loi de finances 2027, qui prévoyaient des allègements fiscaux sur les équipements destinés à l’énergie solaire, a relancé le débat sur le coût de la transition énergétique en Tunisie.Invité de l’émission, présentée par Meriem Belkadhi sur Express FM, Mohamed Ali Fnira, rapporteur de la commission de l’Énergie à l’Assemblée des représentants du peuple, a livré son analyse des raisons qui ont conduit les commissions parlementaires concernées à écarter ces deux dispositions. Il a notamment insisté sur la nécessité de ne pas limiter le débat à l’opposition entre fabricants locaux et importateurs, au détriment des consommateurs.Les deux articles en question portaient sur la fiscalité appliquée aux équipements photovoltaïques. L’article 49 prévoyait une exonération des droits de douane et de la TVA sur les batteries destinées au stockage de l’électricité. L’article 50 proposait, quant à lui, de ramener les droits de douane sur les panneaux solaires importés de 30 % à 10 %.Mohamed Ali Fnira a précisé qu’il avait pris part à la plupart des séances de discussion consacrées à ces dispositions, mais qu’il n’avait pas assisté au vote. Il explique avoir préféré rester à l’écart des tensions politiques qui traversaient alors le Parlement, compte tenu de sa fonction de rapporteur de la commission de l’Énergie.Il indique toutefois avoir rencontré aussi bien les fabricants que les fournisseurs et importateurs afin d’écouter leurs arguments.À ses yeux, les débats ont surtout été marqués par la défense des intérêts de ces deux catégories d’acteurs. Il estime que les parlementaires étaient nombreux à soutenir les fabricants ou les importateurs, tandis que les voix défendant directement les intérêts des citoyens étaient beaucoup moins présentes.Pour illustrer les difficultés rencontrées par les consommateurs, le député a évoqué le prix d’une installation solaire d’une puissance de 3 kW destinée à une habitation. Son coût avoisinerait les 10 000 dinars, un montant qui reste inaccessible pour une grande partie des ménages.Selon lui, ces prix élevés constituent l’un des principaux obstacles au développement de l’autoproduction et à l’accélération de la transition énergétique.La situation concerne également les entreprises. Il a cité le cas d’un industriel souhaitant équiper son usine d’une installation photovoltaïque, dont le coût pourrait atteindre environ 600 000 dinars. L’investisseur se retrouve alors face à un choix difficile : consacrer cette somme à un projet énergétique ou l’utiliser pour agrandir son usine, renouveler ses équipements ou développer son activité.Le député a également évoqué la situation des agriculteurs. Une pompe agricole de 5,5 chevaux nécessitant une installation solaire de 4 kW représenterait, selon l’exemple qu’il a présenté, un investissement d’environ 10 000 dinars.Pour Mohamed Ali Fnira, ces exemples illustrent le poids des prix actuels et la nécessité de rendre les équipements solaires plus accessibles.Le débat autour des articles 49 et 50 oppose notamment les fabricants tunisiens, soucieux de protéger leur activité, aux importateurs qui défendent la nécessité de faciliter l’accès aux équipements étrangers.Le député estime que la Tunisie compte environ trois fabricants locaux d’équipements photovoltaïques, mais que leurs capacités ne suffisent pas à répondre à l’ensemble de la demande. Le recours à l’importation demeure donc nécessaire.Il considère qu’il serait injuste de négliger les difficultés des industriels tunisiens et les enjeux liés à la souveraineté nationale. Mais il serait tout aussi problématique, selon lui, de maintenir des prix élevés qui pénalisent les ménages, les agriculteurs et les entreprises souhaitant investir dans l’énergie solaire.Il appelle ainsi à dépasser cette confrontation et à réunir fabricants et importateurs autour d’une même table, sous l’égide de l’État et avec la participation des ministères concernés, notamment ceux de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie.L’objectif serait de parvenir à un compromis qui protège l’industrie nationale tout en garantissant aux consommateurs un accès à des équipements à des prix raisonnables.Au cours de l’entretien, Mohamed Ali Fnira a également attiré l’attention sur un acteur souvent absent des discussions : le marché parallèle.Selon lui, lorsque les équipements commercialisés dans le circuit officiel deviennent trop chers, les consommateurs risquent de se tourner vers des circuits informels pour trouver des produits moins coûteux.Cette situation pourrait favoriser l’entrée sur le marché d’équipements importés sans respecter les normes de sécurité et d’efficacité énergétique exigées. Le député estime donc que les décisions fiscales doivent également tenir compte de cette réalité et s’accompagner d’un meilleur contrôle du marché.Il met en garde contre le risque de voir les désaccords entre fabricants et importateurs profiter indirectement au commerce parallèle, au détriment des consommateurs et des opérateurs respectant les règles.Mohamed Ali Fnira a rappelé que la Tunisie bénéficie d’un ensoleillement dépassant les 300 jours par an, ce qui lui confère un potentiel important en matière d’énergies renouvelables.Il estime que le pays doit accélérer le déploiement des installations solaires, tout en simplifiant les procédures administratives et les autorisations nécessaires. Il souligne également l’importance de renforcer le réseau électrique, dont les capacités doivent accompagner le développement de la production décentralisée.Le député considère que les efforts engagés dans certaines régions, notamment à Sfax, Sousse et Hammamet, doivent être élargis. Il appelle ainsi à une vision à long terme et à une meilleure coordination entre les différents intervenants.L’une des propositions avancées par Mohamed Ali Fnira concerne l’utilisation des dépenses publiques consacrées au soutien de l’énergie.Il a notamment indiqué que l’électricité était facturée aux industriels à environ 275 millimes le kilowattheure, alors que son coût de production atteindrait près de 470 millimes. La différence, de l’ordre de 200 millimes par kilowattheure, représente une charge supportée par le système de subvention.Le député s’interroge sur la possibilité de réorienter progressivement une partie de ces dépenses vers l’investissement dans les installations solaires.L’idée serait d’aider directement les entreprises à s’équiper en énergie photovoltaïque. À terme, cette démarche permettrait de réduire leur dépendance à l’électricité conventionnelle et, par conséquent, de limiter le poids des subventions.Il a également évoqué une hausse de 47 % du budget consacré aux subventions dans le secteur de l’énergie, en citant les montants de 5,5 et 7,7 milliards de dinars. Selon les chiffres qu’il a avancés, cette augmentation représenterait environ 2,5 milliards de dinars supplémentaires.Pour lui, dans un contexte marqué par les difficultés des finances publiques, il devient nécessaire d’examiner de nouvelles pistes : plutôt que de consacrer systématiquement davantage de ressources au soutien de la consommation, une partie de ces moyens pourrait financer des investissements permettant de réduire durablement les besoins en subventions.Interrogé sur la possibilité de réintroduire les articles 49 et 50 après leur rejet en commission, Mohamed Ali Fnira a expliqué que, selon sa compréhension de la procédure, seule la ministre des Finances pourrait prendre l’initiative de les soumettre à nouveau à l’examen de la séance plénière.Il a toutefois rappelé que leur rejet en commission ne mettait pas nécessairement un terme au débat, une nouvelle discussion pouvant intervenir dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances par les députés.Le rapporteur de la commission de l’Énergie a finalement tenu à rappeler qu’il ne s’était prononcé ni pour le maintien ni pour le rejet de ces dispositions lors du vote en commission. Il affirme vouloir faire connaître sa position au moment de l’examen en séance plénière.En conclusion, Mohamed Ali Fnira a réitéré son appel à réunir l’ensemble des acteurs concernés autour de la même table. Pour lui, la priorité doit être de trouver une solution permettant aux Tunisiens d’accéder à l’énergie solaire à des prix plus abordables, tout en tenant compte des intérêts de l’industrie nationale et des opérateurs du secteur.