أسعار مرتفعة تعيق انتشار الطاقة الشمسية



معركة المصنعين والموردين.. أين مصلحة المواطن؟



الاقتصاد الموازي يزيد تعقيد الأزمة



الانتقال الطاقي يتطلب إجراءات أسرع وأسعارا أقل



مقترح لتحويل جزء من دعم الكهرباء إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية



هل يمكن إعادة الفصول 49 و50 إلى النقاش؟



حماية الصناعة الوطنية دون تعطيل الانتقال الطاقي



أثار رفض لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقين بالتخفيض في المعاليم الديوانية على تجهيزات الطاقة الشمسية والبطاريات المعدة لخزن الكهرباء، جدلا واسعا بشأن انعكاسات القرار على كلفة الانتقال الطاقي في تونس، وقدرة المواطنين والمؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة، ومستقبل الصناعة المحلية.وفي مداخلة على إذاعة، ضمن برنامجالذي تقدمه الإعلامية، قدم مقرر لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعبتوضيحات بشأن خلفيات الخلاف بين المصنعين والموردين، وأسباب تعثر المقترحات، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لإيجاد حلول تخفض كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية على المواطن التونسي، دون الإضرار بالصناعة الوطنية.وأوضح فنيرة أنه تابع أغلب جلسات مناقشة الفصول المعنية، لكنه اختار عدم المشاركة في التصويت، حتى يحافظ على مسافة من التجاذبات التي رافقت النقاش داخل المجلس، باعتباره مقررا للجنة الطاقة.وأضاف أنه التقى ممثلين عن المصنعين والموردين واستمع إلى مختلف وجهات النظر، لكنه لاحظ انقسام المواقف النيابية بين من يدافع عن الصناعة المحلية ومن يساند الموردين، مقابل حضور محدود، وفق تقديره، لصوت المواطن ومصلحته المباشرة.واعتبر النائب أن الإشكال الأساسي يتمثل في ارتفاع أسعار تجهيزات الطاقة الشمسية في تونس، مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الانتقال إلى الإنتاج الذاتي للكهرباء مكلفا بالنسبة إلى العائلات والمؤسسات.وضرب مثالا بمنظومة طاقة شمسية بقدرة ثلاثة كيلوواط، موضحا أن كلفتها تصل إلى حوالي، وهو مبلغ لا تستطيع عائلات تونسية كثيرة توفيره لتركيز تجهيزات الطاقة الشمسية بمنازلها.وأشار إلى أن عددا من المواطنين يرغبون في الاستثمار في هذه المنظومات، لكن الكلفة المرتفعة تمثل عائقا أمامهم، كما تحدث عن مؤسسات صناعية تواجه بدورها خيارا صعبا بين توجيه مواردها المالية إلى تركيز تجهيزات الطاقة الشمسية أو استثمارها في توسيع نشاطها وتجديد معداتها وزيادة إنتاجها.وأضاف أن أحد أصحاب المصانع أبلغه بأن تركيز منظومة طاقة شمسية لمؤسسته قد يكلفه نحو، وهو استثمار كبير قد ينافس احتياجات أخرى ضرورية لتطوير المؤسسة.كما أشار إلى مثال آخر يتعلق بمضخة فلاحية بقدرة 5,5 حصان، تتطلب منظومة شمسية بقدرة أربعة كيلوواط، تصل كلفتها، وفق الأرقام التي قدمها، إلى نحو 10 آلاف دينار، معتبرا أن هذه الأسعار تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الفلاح والمواطن على الاستفادة من الانتقال الطاقي.وتوقف فنيرة عند الخلاف القائم بين المصنعين المحليين وموردي تجهيزات الطاقة الشمسية، موضحا أن لكل طرف مبرراته ومصالحه.فالمصنعون يدعون إلى المحافظة على المعاليم الديوانية لحماية الإنتاج الوطني وضمان استمرارية مصانعهم، فيما يطالب الموردون بتخفيض هذه المعاليم لتمكينهم من توفير تجهيزات بأسعار أقل ومنافسة المنتجات الأجنبية.وأشار إلى أن تونس تضم حوالي ثلاثة مصانع محلية ناشطة في هذا المجال، معتبرا أن من حقها الحصول على الحماية والتشجيع حتى تتمكن من تطوير قدراتها الصناعية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة عدم إغفال حاجة السوق إلى التوريد، خاصة أن الإنتاج المحلي لا يستطيع حاليا الاستجابة لكامل الطلبات، وفق تقديره.وأضاف أن النقاش يجب ألا يتحول إلى مواجهة بين المصنعين والموردين، بل ينبغي أن يجلس الطرفان إلى طاولة واحدة، بحضور الدولة، للوصول إلى صيغة تضمن استمرارية الصناعة الوطنية وتوفر التجهيزات للمواطنين بأسعار معقولة.وشدد على أن المواطن التونسي يجب أن يكون محور هذه المعادلة، لا أن تتحول المنافسة بين المصالح الاقتصادية المختلفة إلى سبب إضافي لارتفاع الأسعار وتعطيل الانتقال الطاقي.وأثار فنيرة مسألة الاقتصاد الموازي باعتبارها أحد الأطراف التي لا تحظى بالاهتمام الكافي في النقاش الدائر حول توريد وتصنيع تجهيزات الطاقة الشمسية.وحذر من أن عدم التوصل إلى حلول متوازنة قد يدفع المستهلكين إلى التوجه نحو السوق الموازية، التي يمكن أن توفر تجهيزات بأسعار أقل خارج المسالك القانونية والرقابية.وأشار إلى مخاطر دخول منتجات لا تحترم بالضرورة المعايير الفنية المطلوبة، وخاصة معايير النجاعة الطاقية والسلامة، وهو ما قد يضر بالمواطن وبالمؤسسات التي تعمل في إطار قانوني.واعتبر أن حماية الصناعة الوطنية لا تتحقق فقط برفع المعاليم الديوانية، بل تستوجب أيضا مراقبة السوق ومقاومة التوريد غير القانوني، وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتدخلين.وفي ما يتعلق بقدرة تونس على تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، أكد فنيرة أن البلاد تتمتع بمؤهلات طبيعية مهمة، من بينها توفر أكثر من، وهو ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارا استراتيجيا.وأشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع نسق تركيز المنظومات الشمسية، معتبرا أن طول الإجراءات والتعقيدات والاتهامات المتبادلة بين مختلف المتدخلين أثرت سلبا في عدد من القطاعات الاقتصادية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز هذه العراقيل والعمل بصورة جماعية.كما تطرق إلى التجارب والمبادرات التي شملت عددا من المناطق، من بينها صفاقس وسوسة والحمامات، معتبرا أن توسيع هذه التجارب يتطلب تمكين المواطنين والمؤسسات من تجهيزات بأسعار مناسبة، إلى جانب تطوير الشبكات الكهربائية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الإنتاج المتجدد.ومن أبرز المقترحات التي قدمها فنيرة خلال المداخلة، إعادة النظر في طريقة توظيف ميزانية دعم الطاقة، من خلال تحويل جزء من الاعتمادات المخصصة للدعم إلى الاستثمار في تجهيزات الطاقة المتجددة.وأوضح أن الدولة تبيع الكهرباء للمؤسسات الصناعية بسعر يقارب، في حين تبلغ كلفة الإنتاج، وفق الأرقام التي قدمها، نحو، أي أن الدولة تتحمل فارقا يقدر بحوالي 200 مليم في كل كيلوواط ساعة.وتساءل عن إمكانية تغيير طريقة توظيف هذه الأموال، بحيث يتم توجيه جزء منها إلى مساعدة المؤسسات على تركيز منظومات الطاقة الشمسية، عوض مواصلة تحمل كلفة الدعم بالطريقة نفسها.وأضاف أن ميزانية وزارة الطاقة الموجهة للدعم شهدت، حسب المعطيات التي عرضها، زيادة بنسبة تقارب، لترتفع من حوالي 5,5 مليارات إلى 7,7 مليارات، معتبرا أن من الضروري التفكير في تحويل جزء من هذه الموارد إلى استثمارات تقلص تدريجيا الحاجة إلى الدعم.وأكد أن هذا التوجه يمكن أن يساعد المؤسسات على إنتاج جزء من حاجياتها من الكهرباء، ويخفف الأعباء المالية عن الدولة على المدى الطويل.وبشأن إمكانية إعادة النظر في الفصلين اللذين أسقطتهما لجنتا المالية والميزانية، أوضح فنيرة أن إعادة طرحهما للنقاش ضمن الجلسة العامة تبقى مرتبطة بالإجراءات البرلمانية، مشيرا إلى أن وزيرة المالية يمكنها، وفق ما عرضه خلال الحوار، إعادة تقديم المقترحين للنظر فيهما من جديد.واعتبر أن إسقاط الفصلين على مستوى اللجنة لا يعني بالضرورة انتهاء النقاش بشأنهما، داعيا إلى مواصلة الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، والوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتخفيض كلفة التجهيزات على المستهلك.وفي ختام المداخلة، جدد فنيرة تأكيده أنه لم يتخذ موقفا مسبقا مع المصنعين أو الموردين، وأنه استمع إلى مختلف الأطراف، لكنه يرى أن الحل يجب أن ينطلق من مصلحة المواطن التونسي وقدرته على الاستثمار في الطاقة النظيفة.وشدد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تنظيم القطاع، من خلال إشراك وزارات الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة، والمصنعين والموردين، في حوار جدي يفضي إلى رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.كما دعا إلى استغلال المؤهلات الطبيعية لتونس وتطوير شبكات الكهرباء وتعبئة الاستثمارات الضرورية، معتبرا أن الانتقال الطاقي لا يمكن أن يتحقق في ظل ارتفاع كلفة التجهيزات واستمرار الخلافات بين المتدخلين.وختم بالتأكيد على أن المطلوب ليس الاختيار بين المصنع المحلي والمورد، وإنما إيجاد معادلة تسمح بتطوير الصناعة الوطنية، وتوفير التجهيزات اللازمة لتلبية الطلب، وضمان حصول المواطن التونسي على الطاقة الشمسية بأسعار أقل.