أول تعليق من ساديو ماني بعد إعادة لقب كأس أمم إفريقيا إلى السنغال
أدلى النجم السنغالي ساديو ماني بأول تعليق له على قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، القاضي بـإعادة لقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلى منتخب بلاده.
وكانت السنغال قد طعنت في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بإعلان المغرب بطلاً لكأس إفريقيا 2025، رغم فوزها على البلد المضيف 1 – 0 بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي أُقيمت في الرباط في جانفي الماضي.
وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" يوم الثلاثاء قراراً يقضي بـقبول الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي وإلغاء عقوبة "الكاف" مع إعادة لقب كأس إفريقيا للسنغال.
"يملؤنا فرحاً"ورحّب ماني بـالقرار عبر رسالة مطولة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، عبر فيها عن سعادته الغامرة بعودة بلاده إلى عرش الكرة الإفريقية، مثمّناً دعم الجماهير وجهود زملائه والجهاز الفني.
وقال ماني في رسالته: "إن قرار محكمة التحكيم الرياضية القاضي بإعادة لقب بطل إفريقيا إلى السنغال يملؤنا فرحاً. أود أولاً أن أتوجه بالشكر إلى الشعب السنغالي بأكمله… فقد ساندتمونا منذ المباراة الأولى وحتى صدور هذا القرار".
وأضاف قائد المنتخب السنغالي: "شكراً لزملائي في المنتخب، فأنا أعلم حجم الجهود والتضحيات التي بذلها كل واحد منكم من أجل تحقيق هذه النجمة الثانية، وأنا فخور بخوض هذه المغامرة إلى جانبكم".
رسالة إلى المغربواختتم ماني رسالته بـلفتة رياضية تجاه الطرف المغربي، قائلاً: "أوجه رسالة احترام وتشجيع إلى الشعب المغربي ولاعبي المنتخب المغربي، فقد قدموا مشواراً رائعاً ويحق لهم أن يفخروا به… فالسنغال والمغرب شعبان شقيقان، وليواصل شغف كرة القدم تقريبنا بعضنا من بعض".
"هنيئاً لجميع السنغاليين، هذا الانتصار هو انتصاركم أيضاً".
وكانت السنغال قد طعنت في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بإعلان المغرب بطلاً لكأس إفريقيا 2025، رغم فوزها على البلد المضيف 1 – 0 بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي أُقيمت في الرباط في جانفي الماضي.
وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" يوم الثلاثاء قراراً يقضي بـقبول الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي وإلغاء عقوبة "الكاف" مع إعادة لقب كأس إفريقيا للسنغال.
"يملؤنا فرحاً"ورحّب ماني بـالقرار عبر رسالة مطولة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، عبر فيها عن سعادته الغامرة بعودة بلاده إلى عرش الكرة الإفريقية، مثمّناً دعم الجماهير وجهود زملائه والجهاز الفني.
وقال ماني في رسالته: "إن قرار محكمة التحكيم الرياضية القاضي بإعادة لقب بطل إفريقيا إلى السنغال يملؤنا فرحاً. أود أولاً أن أتوجه بالشكر إلى الشعب السنغالي بأكمله… فقد ساندتمونا منذ المباراة الأولى وحتى صدور هذا القرار".
وأضاف قائد المنتخب السنغالي: "شكراً لزملائي في المنتخب، فأنا أعلم حجم الجهود والتضحيات التي بذلها كل واحد منكم من أجل تحقيق هذه النجمة الثانية، وأنا فخور بخوض هذه المغامرة إلى جانبكم".
رسالة إلى المغربواختتم ماني رسالته بـلفتة رياضية تجاه الطرف المغربي، قائلاً: "أوجه رسالة احترام وتشجيع إلى الشعب المغربي ولاعبي المنتخب المغربي، فقد قدموا مشواراً رائعاً ويحق لهم أن يفخروا به… فالسنغال والمغرب شعبان شقيقان، وليواصل شغف كرة القدم تقريبنا بعضنا من بعض".
"هنيئاً لجميع السنغاليين، هذا الانتصار هو انتصاركم أيضاً".
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