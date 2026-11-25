"يملؤنا فرحاً"



رسالة إلى المغرب



أدلىبأول تعليق له على قرار، القاضي بـإلىوكانتقد طعنت في قراربإعلان، رغمعلىبعدفيالتي أُقيمت فيفيالماضي.وأصدرتيومقراراً يقضي بـالمقدم منمعورحّببـعبرنشرها علىفي، عبر فيها عنبعودةإلى، مثمّناًوجهودوقالفيوأضافواختتمبـتجاه، قائلاً: