وفاة الشيخ الزيتوني صابر الموحلي بعد شهر من تعرضه لعملية "براكاج" بالعاصمة
توفّي الثلاثاء 24 نوفمبر الشيخ الزيتوني صابر الموحلي بعد أن تعرّض منذ شهر إلى عملية براكاج بـالعاصمة، دخل على إثرها في غيبوبة وظلّ يصارع مضاعفات إصاباته الخطيرة، وفق ما أكده الجامعي علي غربال.
وتعود ملابسات الحادثة إلى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، حيث تعرّض صابر الموحلي إلى عملية براكاج بـمنطقة باب العسل وسط العاصمة وفي وضح النهار، أصيب خلالها بـجروح بليغة.
وتعود ملابسات الحادثة إلى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، حيث تعرّض صابر الموحلي إلى عملية براكاج بـمنطقة باب العسل وسط العاصمة وفي وضح النهار، أصيب خلالها بـجروح بليغة.
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