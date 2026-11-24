السجن 7 سنوات لعدل إشهاد في 3 قضايا تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي وإتلاف وثائق رسمية
قضت الدائرة الجناحية بـالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائياً حضورياً بـالسجن مدة سبعة أعوام في حق عدل إشهاد من أجل ثلاث قضايا منشورة في حقها.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق عدل الإشهاد، وأحالتها على الحالة التي هي عليها، إيقاف، على أنظار المجلس الجناحي لـمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بـالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه، وهضم جانب موظف عمومي بالقول، وإتلاف دفاتر السلطة العمومية، وتهشيم وكسر علامة خارجية وأختام، وتعطيل حرية العمل، وغيرها من التهم والجرائم المنسوبة إليها.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق عدل الإشهاد، وأحالتها على الحالة التي هي عليها، إيقاف، على أنظار المجلس الجناحي لـمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بـالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه، وهضم جانب موظف عمومي بالقول، وإتلاف دفاتر السلطة العمومية، وتهشيم وكسر علامة خارجية وأختام، وتعطيل حرية العمل، وغيرها من التهم والجرائم المنسوبة إليها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340436