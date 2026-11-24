قضتبـابتدائياً حضورياً بـفي حقمن أجلمنشورة في حقها.وكانتبـقد أصدرتفي حق، وأحالتها على، على أنظارلـمن أجلتتعلق بـأثناء مباشرته لوظيفه، و، و، و، و، وغيرها منالمنسوبة إليها.