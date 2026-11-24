قضتبـبـفي حقينشطان في قطاع، معبأكثر منوكانتلدىقد قررت، بـ، على أنظارلـبـ، وذلك لـمن أجلتتعلق بـباستغلالالتي خوّلتها، وذلك في علاقة بـيديرانها تنشط في مجالومختلف