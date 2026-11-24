السجن 5 و6 سنوات لرجلَي أعمال شقيقين وخطايا مالية تفوق 20 مليون دينار في قضية غسل أموال
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس بـالسجن مدة خمسة وستة أعوام في حق رجلي أعمال شقيقين ينشطان في قطاع تعليب الزيوت ومنتوجات البحر، مع خطايا مالية بأكثر من عشرين مليون دينار.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة رجلي الأعمال الشقيقين، بـحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لـمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، وذلك في علاقة بـأنشطة شركات يديرانها تنشط في مجال تعليب الزيوت والأسماك ومختلف منتوجات البحر.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة رجلي الأعمال الشقيقين، بـحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لـمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، وذلك في علاقة بـأنشطة شركات يديرانها تنشط في مجال تعليب الزيوت والأسماك ومختلف منتوجات البحر.
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