أصدربـاليومفي حقتم ضبطها بـوبحوزتهامنوتفيدبأن أعوانبـاشتبهوا في أمرتحملقادمة من إحدى، حيث كان، وبعرضها علىتبيّن وجودداخلوبالتنسيق مع، تم تحويلإلى أحد، حيث تم الكشف عن وجودالمملوءة بـوبإحالةعلى أنظاربـاليوم، قرر إصدارفي حقها على ذمة