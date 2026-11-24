إيداع فتاة غينية بالسجن بعد ضبطها بمطار تونس قرطاج وبحوزتها كبسولات كوكايين داخل أمعائها
أصدر قاضي التحقيق بـالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق فتاة غينية تم ضبطها بـمطار تونس قرطاج الدولي وبحوزتها عشرات الكبسولات من الكوكايين.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الديوانة وشرطة الحدود بـمطار تونس قرطاج الدولي اشتبهوا في أمر مسافرة تحمل الجنسية الغينية قادمة من إحدى الدول المغاربية، حيث كان سلوكها مثيراً للشكوك، وبعرضها على جهاز الفحص بالأشعة تبيّن وجود أجسام مشبوهة داخل أمعائها.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم تحويل المظنون فيها إلى أحد المستشفيات، حيث تم الكشف عن وجود عشرات الكبسولات المملوءة بـالمخدرات والكوكايين.
وبإحالة الفتاة الإفريقية على أنظار قاضي التحقيق بـالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها على ذمة البحث.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الديوانة وشرطة الحدود بـمطار تونس قرطاج الدولي اشتبهوا في أمر مسافرة تحمل الجنسية الغينية قادمة من إحدى الدول المغاربية، حيث كان سلوكها مثيراً للشكوك، وبعرضها على جهاز الفحص بالأشعة تبيّن وجود أجسام مشبوهة داخل أمعائها.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم تحويل المظنون فيها إلى أحد المستشفيات، حيث تم الكشف عن وجود عشرات الكبسولات المملوءة بـالمخدرات والكوكايين.
وبإحالة الفتاة الإفريقية على أنظار قاضي التحقيق بـالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها على ذمة البحث.
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