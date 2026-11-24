الخبز الغني بالألياف ظهر في قفصة ثم اختفى



مشروع يوفر شهرا من مخزون القمح ويحسن القيمة الغذائية للخبز



لماذا تعطل التنفيذ؟ والجهات المعنية تتبادل المسؤولية



تأثيرات اقتصادية تتجاوز المخابز



النائب يدعو إلى تفعيل القرار ومحاسبة المسؤولين عن تعطيله



عاد ملف الخبز الغني بالألياف إلى الواجهة، بعد تساؤلات بشأن أسباب عدم استمرارية إنتاجه رغم صدور القرار المشترك المتعلق بالترفيع في نسبة استخراج الدقيق من القمح ونشره بالرائد الرسمي. وفي هذا السياق، كشف عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية بن عروس، في مداخلة على إذاعة، تفاصيل تعثر تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن الخبز الغني بالألياف ظهر فعليا في بعض المخابز لفترة محدودة، قبل أن تتراجع عملية إنتاجه ويعود العمل بالنسبة القديمة لاستخراج الفارينة.وأوضح زيان أن المشروع يقوم أساسا على الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين من، بما يسمح بإدماج نسبة أكبر من النخالة، وهي القشرة الخارجية لحبة القمح، في الدقيق المستعمل لإنتاج الخبز.وبين أن هذه النسبة ظلت معتمدة منذ عقود، وأن مراجعتها تمثل تغييرا مهما في منظومة إنتاج الخبز المدعم، ليس فقط من الناحية الغذائية، بل أيضا من حيث تحسين مردودية استغلال القمح والتقليص من كلفة الدعم والضغط على مخزون الحبوب.وكشف النائب أن القرار الجديد لم يبق حبرا على ورق بالكامل، إذ شهدت ولاية قفصة، التي كانت أول جهة بادرت بتطبيقه، وصول الفارينة وفق النسبة الجديدة وانطلاق إنتاج الخبز الغني بالألياف.وأضاف أن التجربة انطلقت وسط استحسان المواطنين، الذين لاحظوا اختلاف لون الخبز ومذاقه، فضلا عن تحسن قدرته على الاحتفاظ بجودته وعدم تيبسه بسرعة.غير أن هذه التجربة لم تتواصل، إذ استمر العمل بها نحو 20 يوما قبل أن يبدأ تأثير القرار في التراجع تدريجيا، لتعود المخابز إلى استعمال الفارينة المستخرجة وفق النسبة القديمة، أي 76 كيلوغراما من كل 100 كيلوغرام من القمح.واعتبر زيان أن الإشكال لا يتعلق بغياب القرار، الذي صدر بالفعل بالرائد الرسمي، وإنما بعدم تفعيل آليات تطبيقه ومتابعته من قبل الهياكل الحكومية المعنية.وكان زيان قد أثار هذا الملف خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مؤكدا أن المسألة تتجاوز مجرد تغيير نوعية الخبز، لتتعلق بخيار استراتيجي يمكن أن يوفر للدولة التونسية ما يعادل، وفق تقديراته.ويهدف المشروع إلى تحسين مردودية استغلال القمح، من خلال رفع كمية الفارينة المستخرجة من الكمية نفسها من الحبوب، بما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الخبز، إلى جانب إثرائه بالألياف الغذائية.وتكتسي هذه الخطوة أهمية صحية أيضا، باعتبار أن استهلاك الألياف يرتبط بتحسين التوازن الغذائي والوقاية من عدد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.ويعود مسار المشروع إلى نقاشات واتفاقات حكومية سابقة، شاركت فيها هياكل متدخلة في قطاع الحبوب، من بينها ديوان الحبوب ووزارات الفلاحة والتجارة والمالية، إلى جانب مختصين في التغذية والصناعات الغذائية.وأكد زيان أن الهياكل الفنية وافقت على التوجه الجديد، وأن الإشكال لم يكن تقنيا، بل تعلق بمرحلة التنفيذ والمتابعة، داعيا إلى القطع مع المنظومة التنظيمية القديمة وتحيين القرارات المشتركة المتعلقة بنسب استخراج الدقيق والسميد، التي لم تعرف مراجعة جوهرية منذ عقود.وفي حديثه عن أسباب توقف التجربة، أوضح النائب أنه توجه بأسئلة ومطالب توضيح إلى رئاسة الحكومة ووزارة التجارة ووزارة الفلاحة وديوان الحبوب، غير أنه لم يحصل، وفق تصريحه، على إجابات واضحة بشأن أسباب عدم مواصلة تنفيذ القرار.وأضاف أن رئاسة الحكومة أحالت مسألة التفعيل إلى وزارة التجارة، في حين لم يتلق إجابات حاسمة من الهياكل الأخرى التي تواصل معها.واعتبر أن غياب المتابعة والتنسيق بين مختلف المتدخلين أدى إلى تعطيل مشروع تمت المصادقة على مبدئه وصدر القرار المتعلق به بالرائد الرسمي، متسائلا عن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم تطبيقه على أرض الواقع.وأوضح زيان أن الترفيع في نسبة استخراج الفارينة ستكون له انعكاسات على استغلال مختلف مشتقات القمح، وخاصة النخالة التي تستعمل في صناعة الأعلاف الحيوانية وتتمتع بقيمة تجارية مهمة.كما أن اعتماد الفارينة الجديدة يحد من إمكانية استعمالها في صناعة الحلويات وبعض المنتجات الأخرى، باعتبار أن خصائصها التقنية تختلف عن الفارينة ذات نسبة الاستخراج القديمة.وفي هذا الإطار، شدد النائب على ضرورة توجيه الفارينة الجديدة أساسا إلى إنتاج الخبز المدعم، مع توفير آليات رقابة تسمح بالتثبت من نوعية الفارينة المستعملة داخل المخابز، حتى لا يتم تحويلها إلى استعمالات أخرى.وأكد أن سعر الباقات المدعمة سيظل في حدودوفق الصيغة التي تحدث عنها، بما يضمن عدم تحميل المواطن كلفة إضافية مقابل تحسين القيمة الغذائية للخبز.كما تطرق إلى إشكالية تنوع أشكال الخبز وأسعاره، مقترحا التفكير في صيغة موحدة تجمع بين خصائص الباقات والخبز الكبير، وتستجيب لحاجيات المستهلكين، وخاصة في المناطق الداخلية التي يقل فيها إنتاج الخبز الكبير.وجدد مروان زيان مطالبته وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ورئاسة الحكومة بتوضيح أسباب عدم تفعيل القرار، ووضع آليات متابعة تضمن استمرارية إنتاج الخبز الغني بالألياف وتعميم التجربة على مختلف الجهات.واعتبر أن صدور القرارات في الرائد الرسمي لا يكفي ما لم تتم ترجمتها إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية، مشيرا إلى أن مشروع الخبز الغني بالألياف يجمع بين أبعاد صحية واقتصادية واجتماعية، من خلال تحسين جودة الغذاء وحسن استغلال الحبوب والحد من كلفة الدعم.وختم بالتأكيد على ضرورة الانتقال من القرارات الظرفية إلى إصلاحات هيكلية فعلية، ووضع حد لاستمرار العمل بمنظومات وقرارات قديمة لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والغذائية، معتبرا أن نجاح هذا المشروع يظل رهينا بجدية المتابعة والتنسيق بين الهياكل الحكومية المعنية.