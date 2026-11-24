دعا عضو، في مداخلة لهبمناسبةلمناقشة، إلى إقرارفي حق، معوتطرقمن جهة أخرى إلىالتي تهدد، قائلاً:وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، شرع صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو، في مناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنةوتُقدّر الميزانية المخصصة لهذه المهمة بنحووتتوزع نفقات المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعنوان اعتمادات الدفع، كما يلي:650 ألف دينار.864 ألف دينار.11 ألف دينار.