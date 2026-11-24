النائب حاتم الهواوي : 'نرغب في إعادة جامعة مصارعة الأكباش'
دعا عضو مجلس نواب الشعب حاتم الهواوي، في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة جلسة عامة لمناقشة مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى إقرار عفو عام وشامل في حق المتورطين في إصدار شيكات دون رصيد، مع حفظ حق المدين أو المستفيد.
وتطرق النائب من جهة أخرى إلى آفة المخدرات التي تهدد الشباب والمجتمع، قائلاً: "يجب أن نتجند لمحاربتها… نرغب في إعادة جامعة مصارعة الأكباش ونستطيع أن نمرر منها القيم وخاصة محاربة المخدرات".
وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، شرع صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو، في مناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتُقدّر الميزانية المخصصة لهذه المهمة بنحو 1.525 مليون دينار وتتوزع نفقات المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعنوان اعتمادات الدفع، كما يلي:
- نفقات التأجير: 650 ألف دينار.
- نفقات التسيير: 864 ألف دينار.
- نفقات التدخلات: 11 ألف دينار.
وتطرق النائب من جهة أخرى إلى آفة المخدرات التي تهدد الشباب والمجتمع، قائلاً: "يجب أن نتجند لمحاربتها… نرغب في إعادة جامعة مصارعة الأكباش ونستطيع أن نمرر منها القيم وخاصة محاربة المخدرات".
وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، شرع صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو، في مناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتُقدّر الميزانية المخصصة لهذه المهمة بنحو 1.525 مليون دينار وتتوزع نفقات المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعنوان اعتمادات الدفع، كما يلي:
- نفقات التأجير: 650 ألف دينار.
- نفقات التسيير: 864 ألف دينار.
- نفقات التدخلات: 11 ألف دينار.
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